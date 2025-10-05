Trump-ICE wird Bad Bunnys Super-Bowl-Show terrorisieren

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Kristi Noem, die US-Ministerin für Innere Sicherheit, bestätigte, was US-Präsident Trumps früherer Wahlkampfmanager Corey Lewandowski bereits Anfang der Woche gesagt hatte. Beamte der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) werden beim Super Bowl am 8. Februar im Einsatz sein. Bei dem Event tritt der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny in der Halbzeitshow auf.

In einem aktuellen Video der Sendung „The Benny Show“ sagte Noem dem rechten Podcaster Benny Johnson, dass ICE beim Super Bowl 2026 „überall sein“ werde.

„Ich bin verantwortlich dafür, dass jeder, der zum Super Bowl kommt, die Möglichkeit hat, ihn zu genießen und wieder zu gehen – das ist Amerika“, sagte Noem in dem Clip. „Also ja, wir werden überall dort sein. Wir werden das Gesetz durchsetzen.“

Noem: „Nur gesetzestreue Amerikaner sollten kommen“

Noem fuhr fort: „Ich denke also, dass niemand zum Super Bowl kommen sollte, außer gesetzestreuen Amerikanern, die dieses Land lieben.“

Als sie gefragt wurde, ob sie eine Botschaft an die NFL habe, die Bad Bunny als Halbzeitshow-Headliner benannt hatte, antwortete Noem: „Nun, sie sind furchtbar, und wir werden gewinnen. Und Gott wird uns segnen, und wir werden am Ende des Tages stolz auf uns sein, während sie nachts nicht schlafen können, weil sie nicht wissen, woran sie glauben. Sie sind so schwach – wir werden es richten.“

Früher in der Woche sprach auch Lewandowski mit Johnson. Auf die Frage, ob ICE beim großen Spiel präsent sein werde, sagte er: „Es gibt keinen Ort, an dem man Menschen, die sich illegal in diesem Land aufhalten, Zuflucht bieten kann. Nicht beim Super Bowl und nirgendwo sonst“, so Lewandowski. „Wir werden euch finden, wir werden euch festnehmen, wir werden euch in ein Internierungslager bringen, und wir werden euch abschieben.“

Trump-Anhänger empört über Bad Bunny

Auch andere Unterstützer des Präsidenten reagierten empört, als bekannt wurde, dass der puerto-ricanische Superstar die Halbzeitshow beim Super Bowl leiten wird.

Bevor Bad Bunny als Star der Halbzeitshow 2026 enthüllt wurde, erklärte der Musiker im Magazin „i-D“, warum seine bevorstehende „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee keine Termine in den kontinentalen USA beinhaltet. Der Künstler sagte, die jüngsten Massenabschiebungen der Trump-Regierung, die sich gezielt gegen Latinos richteten, hätten diese Entscheidung beeinflusst.

„Es gab viele Gründe, warum ich in den USA nicht aufgetreten bin, und keiner davon war Hass – ich habe dort oft gespielt“, sagte Bad Bunny. „Alle meine Shows waren erfolgreich. Alle waren großartig.“

Der Sänger, ein lautstarker Kritiker von Trumps Politik, fügte hinzu: „Aber da war dieses Problem – verdammtes ICE könnte draußen vor meinem Konzert stehen. Und das war etwas, worüber wir viel gesprochen und uns wirklich Sorgen gemacht haben.“

Bad Bunny moderiert heute Abend die Auftaktfolge der 51. „Saturday Night Live“-Staffel, musikalischer Gast ist Doja Cat.