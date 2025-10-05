Bad Bunny bricht Schweigen: „Gebe euch vier Monate“

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Der puerto-ricanische Rapper und „Saturday Night Live“-Gastgeber Bad Bunny verspottete die rechte Empörung über seine bevorstehende, ausschließlich spanischsprachige Super-Bowl-Halbzeitshow. Er startete gleich den Countdown für alle, die die Sprache noch nicht beherrschen.

Bad Bunny reagiert mit Spott

Bad Bunny, der das 50. „SNL“-Staffelfinale im Mai als musikalischer Gast beendete, wurde kürzlich als Halbzeit-Act des Super Bowl LX im Februar angekündigt. Seine Show wird komplett auf Spanisch stattfinden. Eine Entscheidung, die bei vielen Konservativen Wut hervorrief. Trumps Berater Corey Lewandowski und Heimatschutzministerin Kristi Noem kündigten sogar an, dass ICE-Agenten beim Event im kalifornischen Santa Clara präsent sein würden.

„Ich habe die Verantwortung sicherzustellen, dass alle, die zum Super Bowl gehen, die Möglichkeit haben, ihn zu genießen und ihn sicher zu verlassen – das ist Amerika“, sagte Noem in der „Benny Show“. „Also ja, wir werden überall dort sein. Wir werden das Gesetz durchsetzen.“

„Ich denke also, Menschen sollten nicht zum Super Bowl kommen, wenn sie keine gesetzestreuen Amerikaner sind, die dieses Land lieben“, fügte Noem hinzu. Eine Bemerkung, die offenbar auch Touristen ausschließen sollte.

Ironischer Seitenhieb auf Fox News

Bad Bunny, der zuvor erklärt hatte, seine Welttournee habe keine Stationen im US-Festland eingeschlossen – wegen der Massendeportationen unter der Trump-Regierung –, witzelte: „Alle sind glücklich über meinen zukünftigen Auftritt – sogar Fox News.“ Danach zeigte er eine schnell geschnittene Montage, in der rechte TV-Moderatoren sagten: „Bad Bunny. Ist. Mein Lieblingsmusiker. Und er sollte der nächste. Präsident. Sein.“

„Ich freue mich sehr darauf, den Super Bowl zu spielen, und ich weiß, dass die Menschen auf der ganzen Welt, die meine Musik lieben, ebenfalls glücklich sind“, sagte der Grammy-Gewinner, bevor er auf Spanisch fortfuhr.

„Vier Monate Zeit zum Lernen“

„Besonders alle Latinos und Latinas auf der ganzen Welt, und hier in den Vereinigten Staaten, all die Menschen, die daran gearbeitet haben, Türen zu öffnen, mehr als ich erreicht habe, die alles erreicht haben – und gezeigt haben, dass unsere Art, unser Dasein in diesem Land, niemand je entfernen oder auslöschen kann.“

Zum Schluss beendete Bad Bunny seinen Monolog auf Englisch. „Und falls Sie nicht verstanden haben, was ich gerade gesagt habe – Sie haben vier Monate Zeit, es zu lernen.“