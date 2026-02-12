Super Bowl: Ein Tag im Leben eines Bad-Bunny-Buschs

Als gebürtiger Einwohner von Santa Clara, Kalifornien, wuchs Nick Garcia damit auf, Football zu spielen und Spiele der San Francisco 49ers im Levi’s Stadium zu besuchen. Er hatte davon geträumt, zum Super Bowl zu gehen, und am 8. Februar wurde es schließlich Realität – nur nicht auf die Weise, die er geplant hatte.

Garcia sollte als Busch Nummer D83 auf das Feld gehen und sich rund 400 weiteren Darstellern anschließen, die wie Zuckerrohrgras gekleidet waren, in Bad Bunnys Super-Bowl-Halbzeitshow. „Ich habe mir immer vorgestellt, beim Super Bowl als Footballspieler aus dem Tunnel zu laufen“, sagt Garcia in einem Zoom-Gespräch. Der Moment war genauso kraftvoll wie seine Fantasie: „All die blitzenden Kameras zu sehen, den Jubel der Menge … es hat meinen Kindheitstraum erfüllt.“

Kindheitstraum im Stadion

Garcia legt Wert darauf, Anerkennung zu geben, wo sie gebührt. „Ich muss Bad Bunny einfach danken“, sagt er.

Bad Bunnys historische Performance wurde für ihr detailreiches Storytelling und das komplexe Bühnenbild gelobt. Doch die hohen, baumartigen Strukturen, die sich als echte Menschen entpuppten, zogen enorme Aufmerksamkeit auf sich. Kaum hatten Besucher im Stadion Videos der sich bewegenden Büsche gepostet, geriet das Internet in Aufruhr. Es gibt bereits Menschen, die den „Bad Bunny Busch“ als Halloween-Kostüm beanspruchen. (Leute, es ist Februar.)

Internet-Hype um die Büsche

„Ich bin absolut schockiert über die Reaktion, die das ausgelöst hat“, sagt Garcia. „Die Leute lieben uns Gras-Menschen.“

Während die Busch-Menschen das Internet begeisterten, hatte die Entscheidung für menschliche Darsteller statt Requisiten einen logischen Hintergrund. Das Levi’s Stadium, das ein echtes Rasenfeld statt Kunstrasen hat, begrenzt die Anzahl der Fahrzeuge, die zum Schutz des Rasens aufs Feld dürfen. Die Lösung? Menschen natürlich. Im Januar veröffentlichte die Event-Personalagentur Backlit einen Casting-Aufruf für Feld-Darsteller.

Darin wurde eine Größenanforderung genannt und betont, dass es sich „nicht um eine tanzende“ Rolle handle. Stattdessen würden die Darsteller „strukturierte Bewegungen und Positionierungen als Teil der größeren Produktion“ ausführen. Die Möglichkeit, im Internet viral zu gehen, wurde nicht erwähnt.

Casting und Proben

Garcia, der ohnehin begeistert war, dass der Super Bowl in seiner Heimatstadt stattfand, ergriff die Gelegenheit. „Ich dachte: ‚Der Super Bowl ist direkt hier bei mir um die Ecke. Vielleicht stehen meine Chancen höher, weil ich so nah dran bin‘“, erinnert er sich. Nachdem er die geforderten Körpermaße und Porträtfotos eingereicht hatte, erhielt Garcia die Nachricht, dass er ausgewählt wurde und Teil der Feldbesetzung sein würde.

Doch was das genau bedeutete, konnte er sich zunächst nicht vorstellen – bis zum ersten Probentag. „Sie sagten: ‚Ihr werdet lange ein Meme sein‘“, erzählt Garcia. „Ich erinnere mich, wie wir am ersten Tag alle die Kostüme persönlich gesehen haben … Es war eine Mischung aus Schock, Lachen und Aufregung.“ Selbst das Kostümdesign, das ein 35 bis 40 Pfund schweres Teil beinhaltete, das auf den Schultern ruhte, hielt Garcia nicht ab. „Es war schwerer, als wir erwartet hatten, aber das würde uns nicht davon abhalten, diese Show durchzuziehen“, sagt er und ergänzt: „Wir würden das für Bad Bunny durchziehen, egal was passiert.“

Der große Tag

Diese Entschlossenheit verstärkte sich am Tag der Show, den Garcia gegenüber ROLLING STONE schilderte.

Aufwachen: 7 Uhr

Vom Moment des Aufwachens bis zur Show sagte ich mir nur: „Sei nicht nervös, genieße den Moment.“ Als wir in die Busse stiegen, um ins Stadion gebracht zu werden, war die Energie riesig. Alle sangen, tanzten im Bus. Man konnte gar nicht anders, als zu denken: „Es ist unmöglich, jetzt nervös zu sein.“

Ankunft: 12 Uhr

Wir kamen gegen Mittag im Levi’s an, um letzte Punkte zu besprechen. Es gab nichts mehr anzupassen, aber der Komfort, dass alle früh da waren und durchgezählt wurden, war entscheidend.

Showtime

Aufwärmen: 16:30 Uhr

Als wir durch die Tunnel gingen, riefen alle: „Los geht’s! Kommt schon, Leute, wir schaffen das. Wir werden Teil des Super Bowls.“ Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlte. Ein Moment, von dem ich nie gedacht hätte, ihn erleben zu dürfen.

„Auf die Plätze!“: 17 Uhr

Für Außenstehende mag es chaotisch ausgesehen haben, aber jeder wusste, wo er hinmusste. Sich durch die Büsche zum eigenen Platz zu bewegen, war wohl das Schwierigste, doch wir hatten den Weg mehrfach geprobt. Außerdem wussten wir, dass die Halbzeitshow nur begrenzt Zeit hat, also mussten wir uns beeilen.

Ich stand dort, wo Bad Bunny seine Arme auf der Hauptbühne ausbreitete und sich nach hinten fallen ließ. Ich war direkt in der ersten Reihe, und er fiel direkt vor mir.

Überraschungsmomente

„Showtime!“: 17:13 Uhr

Die Crew machte Witze: „In Puerto Rico gibt es keinen Wind. Ihr müsst stillstehen.“ Es war schwer, weil man die Musik liebt, die Tänzer vor sich sieht und automatisch mitgrooven möchte. Manche Büsche ließen sich mitreißen: „Ich bin beim Super Bowl. Ich bewege mich ein bisschen.“

Ich musste nach vorne schauen, aber wenn ich den Kopf drehte, gab es Lücken, durch die ich alles sehen konnte. Die Energie des Publikums war überwältigend. Tausende Menschen mit ihren Handys, die schrien und tanzten – das war genauso gut wie Bad Bunny selbst zu sehen.

Überraschungsgäste: 17:15 Uhr

Bei den Proben wussten wir bereits, wer als Gast auftreten würde. Bei La Casita wussten wir es bis zum Showtag nicht. Als Lady Gaga herauskam, explodierte die Energie. Die Menge jubelte, wie ich es gehofft hatte.

Stolz und Abschluss

Flaggen-Moment: 17:21 Uhr

Als all die Flaggen der verschiedenen Länder erschienen und Bad Bunny sie vor laufender Kamera nannte, konnte man nicht anders, als Stolz zu empfinden. Ich sah eine kleine mexikanische Flagge in den Büschen. Ich dachte: „Da ist sie. Genau das liebe ich.“ Trotz unserer unterschiedlichen Hintergründe fühlten wir uns verbunden. Eingeschlossen. Besonders. Bad Bunny hat uns dieses Gefühl gegeben. Egal, was ich künftig mache – das wird nichts toppen.

„Das war’s!“: 17:25 Uhr

Nach der Show gingen wir zurück durch den Tunnel und verließen das Stadion. Wir fuhren mit den Bussen zurück zum Treffpunkt, wo unsere Autos standen. Teile der Kostüme durften wir behalten. Ich wollte alles mitnehmen, aber das wäre schwer in den Bus gepasst. Einen ganzen Arm habe ich behalten.

Nach der Show: etwa 19 Uhr

Als ich nach Hause kam, feierten meine Eltern eine Party. Sie riefen: „Da ist unser Busch.“ Ich wurde mit Fragen bombardiert. Meine Familie filmte mich. Es fühlte sich an, als wäre ich der eigentliche Star gewesen. Dabei stand ich nur da.

Meine Eltern wurden etwas emotional, und das machte auch mich emotional. Dieses Stadion bedeutet uns viel. Dass ich dort unten auf dem Feld bei einer der historischsten Halbzeitshows stehen durfte – dafür gibt es keine Worte.