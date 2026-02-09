Super Bowl 2026: Hat Bad Bunny eine amerikanische Flagge verbrannt?

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Um die Halbzeitshow des Sportspektakels kursieren derzeit zahlreiche Gerüchte und Falschmeldungen. Ein Bild, das sich gerade viral verbreitet, zeigt den puerto-ricanischen Rapper Bad Bunny angeblich bei den Vorbereitungen auf die Super-Bowl-Halbzeitshow. Tatsächlich handelt es sich um eine clevere Fake-Animation. Die Aufnahme wurde laut diversen US-Faktencheck-Plattformen mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) generiert. Die ursprüngliche Quelle stammt von einem als Satire gekennzeichneten Social-Media-Account.

Virales Fake-Bild verbreitet sich rasend schnell

Das Bild tauchte erstmals am gestrigen Sonntag, den 8. Februar 2026, auf Facebook auf. Es zeigt Bad Bunny in einem weiß-blau-rosa gestreiften Kleid, wie er scheinbar mit einem Feuerzeug eine US-amerikanische Flagge anzündet, während ein Publikum ihn filmt. Der begleitende Text suggeriert politische Statements des Künstlers sowie einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden Auftritt beim Football-Finale.

Satirischer Account als Quelle

Veröffentlicht wurde der Post vom Account „Qbanguy“, dessen Profilbeschreibung allerdings klarstellt, dass es sich um „100 % nicht reale“ und satirische KI-Inhalte handelt. Dieser Hinweis wird im sogenannten viralen Umlauf häufig ausgeblendet oder bewusst weggelassen.

Technische Analysen haben bestätigt, dass es sich um keine echte Fotografie handelt. Das Bild enthält ein sogenanntes SynthID-Wasserzeichen, ein von Google entwickeltes System zur Kennzeichnung KI-generierter Inhalte. Eine Überprüfung mit Googles KI-Modell „Gemini“ ergab, dass die Aufnahme vollständig oder weitgehend künstlich erzeugt wurde.

Eindeutige Hinweise auf KI-Generierung

Auffällig sind die unnatürlich verzerrten Hände und Finger, schrille Darstellungen auf den Smartphone-Displays im Vordergrund sowie das Fehlen jeglicher glaubwürdiger Berichterstattung in klassischen Medien. Auch gibt es kein offizielles Bildmaterial, das eine solche Szene bestätigen würde.

Auch inhaltliche Details sprechen gegen die Echtheit: Die dargestellte US-Flagge weist nur sechs rote Streifen auf, während die reale Flagge sieben rote und sechs weiße Streifen hat.

Politische Position macht anfällig für Desinformation

Das Bild wird dennoch von vielen Nutzern als glaubwürdig erachtet. Schließlich hat sich Bad Bunny in der jüngsten Vergangenheit wiederholt politisch positioniert, insbesondere zu Migration, Puerto Rico und US-amerikanischer Innenpolitik. Diese öffentliche Haltung macht ihn anfällig für Desinformation, die reale Positionen mit erfundenen Bildern kombiniert.

Gleichzeitig gilt der Super Bowl als eines der am strengsten kontrollierten Medienereignisse weltweit. Jede Halbzeitshow unterliegt umfangreichen inhaltlichen und rechtlichen Vorgaben. Ein öffentliches Verbrennen der US-Flagge wäre in diesem Kontext faktisch ausgeschlossen.

In der Kommentarspalte der Faktencheck-Kolumne bei der Suchplattform Yahoo weist ein Nutzer allerdings darauf hin, dass es bei Bad Bunny 2029 in Costa Rica zu einer „echten“ Flaggenverbrennung gekommen sein soll. Ob das wohl stimmt?