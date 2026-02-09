Timeline: Was hat Bad Bunny mit Lady Gaga?

Lady Gaga stand während der von Bad Bunny angeführten Super-Bowl-Halbzeitshow überraschend mit ihm auf der Bühne. Doch die beiden Superstars sind schon lange Fans der Arbeit des jeweils anderen – und haben ihre Unterstützung über Jahre hinweg öffentlich gezeigt. Hier ist die vollständige Zeitleiste, in der Lady Gaga und Bad Bunny ihre gegenseitige Bewunderung demonstrieren.

Mai 2020: Bad Bunny erwähnt Lady Gaga in seiner ersten ROLLING STONE-Coverstory

Bad Bunny äußerte sich erstmals öffentlich über Lady Gaga in seiner ersten Titelgeschichte für den ROLLING STONE. Als Benito über die Inspiration hinter seinem ikonischen Song und Musikvideo zu „Yo Perreo Sola“ sprach, in dem er in Drag auftritt, erklärte er, wie er durch einen Cousin mit der Drag-Kultur in Berührung kam. „Er erklärte mir die Choreografie. Es waren alles Lady-Gaga-Songs“, sagte Bad Bunny damals.

November 2020: Bad Bunny trägt „Chromatica“-Merchandise

Einige Monate später zeigte Bad Bunny seinen Little-Monster-Status ganz offen. Der Latin-Star wurde bei der Stimmabgabe zu den Gouverneurswahlen in Puerto Rico gesehen – in einem „Chromatica“-T-Shirt. Gaga-Fanaccounts feierten den Moment sofort. Fans wiesen zudem darauf hin, dass es nicht Bad Bunnys erster Auftritt in Gaga-Merchandise war: Bereits 2017 trug er ein „Joanne“-T-Shirt. 2021 erschien er außerdem mit Gagas „Rain on Me“-Stiefeln am Spielfeldrand eines Basketballspiels.

Dezember 2020: Bad Bunny schwärmt von „Chromatica“

Einen Monat später sprach Bad Bunny offen über seine Liebe zu Gagas fünftem Studioalbum. In einem Interview sagte er: „In dem Moment, in dem ich mich traurig fühle, ist es ‚Chromatica‘ von Lady Gaga“, als er gefragt wurde, welche Musik er hört, wenn es ihm schlecht geht. „Dieses Album macht mich glücklicher. Als sie das Album veröffentlichte, war ich in einer sehr guten Phase meines Lebens. Ich liebe dieses Album“, fügte er hinzu.

Juni 2023: Lady Gaga reagiert auf Bad Bunnys ROLLING STONE-Cover

Als Bad Bunny zum zweiten Mal das Cover des ROLLING STONE zierte, ließ Lady Gaga ihre Unterstützung nicht fehlen. Die Sängerin kommentierte einen Instagram-Post mit Benitos Titelbild mit „Fuego“ und einem Flammen-Emoji.

Oktober 2023: Lady Gaga stellt Bad Bunny bei „Saturday Night Live“ vor

Die beiden Musiker trafen 2023 aufeinander, als Bad Bunny bei „Saturday Night Live“ sowohl als Moderator als auch als musikalischer Gast auftrat. In einem besonderen Cameo-Moment stellte Lady Gaga den Latin-Star vor. „Nueva York, Puerto Rico y todo el corrido, Bad Bunny“, sagte Gaga auf Spanisch.

September 2024: Lady Gaga bezeichnet sich als „sehr großer“ Bad-Bunny-Fan

In der Sendung „Despierta America“ schwärmte Lady Gaga von Bad Bunny. Als sie gefragt wurde, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit einem Latin-Künstler vorstellen könne und mit wem, antwortete sie sofort: „Absolut, ich bin tatsächlich ein sehr großer Bad-Bunny-Fan.“ Zu einer möglichen Kollaboration sagte sie: „Wenn er wollte, würde ich das auf jeden Fall tun.“

Februar 2026: Lady Gaga unterstützt Bad Bunny bei den Grammys 2026

Das Duo wurde bei den Grammys zu einem der beliebtesten Memes des Abends. Kameras fingen ein, wie Gaga sich Bad Bunny von hinten näherte und ihn überraschte, indem sie ihre Hände auf seine Schultern legte. Bad Bunny zuckte kurz zusammen und warf dann den Kopf in einer Mischung aus Schock und Freude zurück.

Februar 2026: Lady Gaga tritt während Bad Bunnys Super-Bowl-Halbzeitshow auf

Lady Gaga überraschte die Fans, als sie während Bad Bunnys Super-Bowl-Halbzeitshow auf die Bühne kam und eine Salsa-Version von „Die With a Smile“ performte. Hinter ihr spielte Bad Bunnys Begleitband Los Pleneros de la Cresta das neue Arrangement. Anschließend wechselten sie zu seinem Salsa-Hit „Baile Inolvidable“, wobei Gaga ein paar Tanzschritte zeigte.