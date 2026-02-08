Insider: Worauf alle bei der Bad-Bunny-Super-Bowl-Halbzeitshow wetten

„Wird ein Football als Requisite benutzt? Wird eine Textzeile stummgeschaltet? Könnte Bad Bunny eine Brustwarze zeigen?“ Joey Isaks liest das Menü der Wettoptionen für die Super-Bowl-Halbzeitshow und versucht zu entscheiden, ob etwas dabei ist, auf das er Geld setzen will. Und: „Wird Bad Bunny einen Cover-Song spielen? Da gefällt mir ‚Nein‘ bei -300. Cover-Songs machen sie heute praktisch nie mehr.“

Professionelle Spieler und frühe Informationen

Isaks ist professioneller Spieler und hat in den vergangenen Jahren bei der Super-Bowl-Halbzeitshow einige ziemlich große Gewinne erzielt. „Das letzte Mal, dass ich richtig viel Geld gemacht habe, war wahrscheinlich die Show im SoFi Stadium … ‚Welche Farbe haben die Schuhe von Snoop Dogg?‘“ Isaks’ Gewinn lag im unteren fünfstelligen Bereich. Sein Geheimnis? Er hatte die Information vorab. „Es ist durchgesickert, dass er weiße Schuhe trägt … das war etwa 7-zu-1.“

Wettmärkte ohne Grenzen

In diesem Jahr kann ein findiger Spieler auf alle möglichen Zusatzwetten rund um Bad Bunnys Halbzeitshow setzen. Während regulierte US-Sportwettenanbieter wie FanDuel oder DraftKings durch einzelstaatliche Gesetze meist darauf beschränkt sind, nur Wetten auf „autorisierte Sportereignisse oder eng damit verbundene Ergebnisse“ anzunehmen, akzeptieren amerikanische Prognosemärkte (die unter bundesstaatliche Waren- und Terminmarktregeln fallen) sowie Offshore-Sportwettenanbieter (die ihren Sitz nicht in den USA haben) Wetten auf so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Zusätzlich zu den bereits genannten Angeboten gibt es Wetten auf die Haarfarbe von Bad Bunny, auf die Art des Huts, den er tragen wird, und darauf, wer gemeinsam mit ihm auf der Bühne erscheinen könnte.

„Dieses Jahr ist es mit Bad Bunny ein Selbstläufer, angesichts all der Politik rund um Trump, ICE und so weiter. Auch die Möglichkeit, dass er ein Kleid trägt“, sagt Adam Burns, Sportwettenmanager bei BetOnline.ag.

Beliebte Optionen und erste Songs

Das Kleid und die ICE-Fragen gehören laut Burns in diesem Jahr zu den beliebtesten Optionen, doch die meistgespielte Wette ist wie jedes Jahr dieselbe: Was wird der erste Song sein? „Tití Me Preguntó“ ist mit 1-zu-2 der klare Favorit, aber es gibt auch Außenseiter wie „I Like It“ bei 18-zu-1. Wer darauf setzt, dass Karol G mit Bad Bunny auf die Bühne kommt, bekommt dafür 2-zu-1. Wer glaubt, dass Joe Biden mit ihm auftritt, bekommt 50-zu-1. „Die Ideen sind endlos.“

Wetten jenseits der Halbzeitshow

Neben der Halbzeitshow gibt es auch Wetten auf die Länge der Nationalhymne und sogar einige wenige auf Green Days Auftritt vor dem Spiel, wenn auch längst nicht so viele wie zur Halbzeit. Beim in Panama ansässigen Offshore-Anbieter BetOnline.ag kann man auf Green Days ersten Song wetten und darauf, ob Billie Joe Armstrong Donald Trump „fett“ nennen wird.

„Das ist definitiv das größte Wettmenü zur Halbzeitshow, das wir in der Geschichte des Super Bowl gesehen haben“, sagt Dave Mason, Markenmanager von BetOnline und Branchenveteran. „Das vom letzten Jahr mit Kendrick Lamar und den Drake/Taylor-Swift-Nebengeschichten kam nah heran, aber Bad Bunny und all die begleitenden Storylines setzen noch einen drauf.“

Humorvolle Spezialwetten

„Wir haben eine Wette darauf, wie oft die Kamera auf einen verwirrt dreinblickenden älteren Mann im Publikum schwenkt“, sagt Robert Cooper, Quotenmanager bei SportsBetting.ag. „Wir nennen das die ‚Kevin-reagiert‘-Wette.“

In der Welt des Glücksspiels gibt es vielleicht kein Ereignis mit einem derart umfangreichen Wettangebot wie den Super Bowl. Es gibt buchstäblich Tausende möglicher Wetten auf das Spiel und alles drumherum – vom Münzwurf über den ersten Touchdown bis hin dazu, wer in den Werbespots zu sehen sein wird. Dieses gigantische Menü an sogenannten „Props“ geht auf den Super Bowl von 1995 zurück, als die 49ers die Chargers mit 49:26 besiegten.

Ursprung der Prop-Wetten

Die Fans erwarteten ein Debakel, also versammelte Jay Kornegay, damals Sportwettenmanager im Imperial Palace Casino in Las Vegas, sein Team und entwickelte mehr als 150 Wetten auf das Spiel, um die Zuschauer bei Laune zu halten. Es funktionierte, und seitdem ist das Wettmenü in den Sportbüchern Nevadas Jahr für Jahr weiter angewachsen.

Von Marschkapellen zu Megashows

Halbzeitshows waren über viele Jahre hinweg eher langweilige Angelegenheiten. Bis in die 1990er dominierten Marschkapellen und Schönheitsköniginnen das Geschehen. Gelegentlich trat die internationale Organisation Up With People auf, um etwas Abwechslung zu bieten. 1992 galt die Halbzeitshow als derart öde, dass der noch junge Sender Fox eine Spezialfolge der Sketch-Comedy-Show „In Living Color“ genau zur Halbzeit ausstrahlte – inklusive eingeblendetem Countdown, damit die Zuschauer wussten, wann sie rechtzeitig zum Anpfiff der zweiten Halbzeit zurückschalten mussten. Die NFL-Halbzeitshow hieß „Winter Magic“ und bot Eiskunstlauf und eine Version von „Frosty the Snowman“. „Winter Magic“ wurde in den Quoten von „In Living Color“ deutlich geschlagen.

Der Wendepunkt mit Michael Jackson

Im darauffolgenden Jahr verpflichtete die NFL Michael Jackson für die Halbzeitshow und versuchte seitdem, sich jedes Jahr mit immer größeren Popmusik-Spektakeln, Spezialeffekten, Pyrotechnik und Überraschungsgästen selbst zu übertreffen. Seitdem musste man sich keine Sorgen mehr machen, dass die Zuschauer wegschalten. Heute ist die Halbzeitshow ein ebenso zentraler Bestandteil des Super Bowl wie das Spiel selbst – für manche Zuschauer sogar der wichtigere.

2004 sorgten Justin Timberlake und Janet Jackson für einen Skandal, als Timberlake am Ende ihres Auftritts einen Teil von Jacksons Kostüm abriss – etwas, das beide später als „Kostümfehlfunktion“ bezeichneten. Die Folgen und die Kontroverse waren enorm und führten im Jahr darauf zu einem außergewöhnlich großen Interesse an Paul McCartneys Halbzeitshow.

Skandale als Wettmotor

„Im Jahr nach dem Justin-Timberlake-und-Janet-Jackson-Debakel haben wir eine Wette angeboten, ob es erneut zu einer ‚Kostümfehlfunktion‘ kommen würde“, sagt Jacob Crossman, Trading-Direktor bei BetDSI.eu. „Die Medien haben das aufgegriffen, und die Spieler haben tatsächlich darauf gewettet, dass es wieder passiert.“

In den folgenden Jahren nahmen die Wetten auf Halbzeitshows weiter zu. 2006 konnte man darauf wetten, welcher Song der Rolling Stones der erste sein würde (es war „Start Me Up“), und 2007 darauf, ob Prince auf der Bühne seine Hose aufreißen würde (tat er nicht).

Von Prince bis Beyoncé

„Die erste Halbzeitshow-Wette, an die ich mich erinnern kann, war beim Super Bowl XLIV 2010“, sagt Mason. „The Who traten auf, und es gab eine Wette darauf, wie viele ‚Gitarren-Windmühlen‘ Pete Townshend ausführen würde.“

„Eine der berühmtesten – oder berüchtigtsten – Wetten war 2013, als wir Quoten darauf anboten, ob Beyoncé Dekolleté zeigen würde“, sagt Burns. „Anfangs war sie ziemlich bedeckt, aber gegen Ende der Show war deutlich Dekolleté zu sehen, und die Wetter haben kräftig abkassiert.“

Michael Jackson tritt während der Halbzeitshow des Super Bowl XXVII 1993 auf.

WireImage

Kunst statt Statistik

Während Sportwettenanbieter (und professionelle Spieler) bei klassischen Super-Bowl-Wetten statistische Modelle wie lineare Regressionen oder Monte-Carlo-Simulationen verwenden, gibt es für Halbzeitshow-Wetten kaum verwertbare Daten.

„Da fließt nicht viel ein. Wir recherchieren ein wenig, setzen eine weiche Linie, und dann bestimmt der Einsatz, wohin sich die Quoten bewegen. Es ist reine Spekulation … mehr Kunst als Wissenschaft“, sagt Crossman.

Organisiertes Chaos

Was in diese Kunst einfließt, ist so ziemlich alles. „Eine Mischung aus hektischem Googeln, drei TikTok-Vorhersagen und dem, was wir am Wasserspender aufschnappen. Es ist im Grunde organisiertes Chaos“, sagt Cooper. „Wir raten im Prinzip alle gemeinsam.“

Laut Isaks versuchen manche Spieler dennoch, diese Wetten systematisch anzugehen. „Die Leute gehen alte Setlists durch“, sagt er. „Wenn er jede Tour mit Song X eröffnet, denkt man vielleicht, dass er das wieder tut.“ Viel hält Isaks davon allerdings nicht. „Das klingt ehrlich gesagt nach Zeitverschwendung.“ Der einzige wirkliche Grund, auf solche Wetten zu setzen, sei, wenn man den Ausgang bereits vorher kenne.

Schutz vor Insiderwissen

Die Sportwettenanbieter haben eine einfache Methode, sich vor dieser Art von Insiderhandel zu schützen: Sie lassen nur sehr kleine Einsätze zu. „Wir erlauben unseren Kunden nur relativ kleine Wetten auf diese Props. Man kann nicht 10.000 Dollar darauf setzen, welcher Song Bad Bunnys erster sein wird. Es gibt viele Leute, die wissen, was er zuerst singt, also müssen wir uns vor diesem Insiderwissen schützen“, sagt Burns. (Der maximale Einsatz auf jede Halbzeitshow-Wette bei BetOnline liegt bei 25 Dollar.) „Manchmal sind sie trotzdem schneller als wir – das gehört einfach zum Geschäft.“

Meist stammt diese Insiderinformation von der Generalprobe in der Woche vor dem Super Bowl, die zwar nicht öffentlich ist, bei der aber eingeladene Gäste auf den Rängen sitzen. Diese Informationen verbreiten sich unter Spielern rasend schnell. „Im Grunde bekommen es alle gleichzeitig, und dann ist es ein Wettrennen, bevor die Wette wieder vom Markt genommen wird“, sagt Isaks. „Das ist wirklich verrückt; es stimmt immer.“

Wenn selbst Insider verlieren

Manchmal reicht selbst dieses Wissen nicht aus, um zu gewinnen. 2024 eröffnete Usher seine Show mit ein paar Zeilen aus „Caught Up“, ging dann aber direkt in „My Way“ über. Manche Anbieter werteten die Wette für „Caught Up“, andere für „My Way“, und mindestens ein Anbieter, BetOnline, zahlte beide aus. Isaks ging leer aus. „Obwohl Apple die Setlist nach der Show veröffentlicht, haben sie es nicht danach bewertet“, sagt er. „Ich erinnere mich noch, wie meine Frau meinte: ‚Es war „My Way“! Du hattest wieder recht!‘ und sich freute, dass ich gewonnen hatte – aber ich habe ihr nie gesagt, dass die Seite es als Verlust gewertet hat. Manche Dinge lässt man besser unbekannt.“

Weniger Geld, gleicher Reiz

Früher war der Handel mit solchen Insiderinformationen extrem lukrativ, weil viele Anbieter hohe Einsätze akzeptierten. Heute nimmt kaum noch jemand mehr als 10 oder 25 Dollar an. „Früher konnte man damit vielleicht 50.000 Dollar verdienen. Heute weiß ich nicht mal, ob man noch 1.000 Dollar schafft“, sagt Isaks.

Robert Cooper von SportsBetting.ag macht sich darüber wenig Sorgen. „Unser durchschnittlicher Spieler ist ein Typ, dessen Freundin ihm Bad Bunny und all die dazugehörigen Verschwörungen erst letzte Woche nähergebracht hat. Wir machen uns also keine großen Gedanken darüber, dass uns Insiderwissen schlägt.“