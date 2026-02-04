Letzte Tipps: Wer tritt mit Bad Bunny beim Super Bowl auf?

Bad Bunny ist auf Erfolgskurs. Der lateinamerikanische Superstar hat gerade mit seinem Grammy-Gewinn für das Album des Jahres Geschichte geschrieben und wird seine historische Serie fortsetzen, wenn er am Sonntag (08. Februar) die erste Super-Bowl-Halbzeitshow in spanischer Sprache präsentiert. Bad Bunny hat in einem Trailer bereits versprochen, dass „die Welt tanzen wird“, also wird es sicherlich eine riesige Party werden, wenn der Star sein geliebtes Puerto Rico auf der nationalen Bühne feiert.

Aber was wäre eine Party ohne eine beeindruckende Gästeliste? Während seines Aufenthalts in Puerto Rico im letzten Jahr im Rahmen seiner Tour „No Me Quiero Ir De Aqui” lud der Star jeden Abend eine mit Stars gespickte Rolodex aus früheren Kollaborateuren und berühmten Freunden ein.

Es liegt nahe, dass er einige dieser Leute und noch größere Stars zu seinem großen Auftritt beim Super Bowl mitbringen wird. Wir wissen noch nicht genau, was er vorhat: Angesichts seiner ICE-Reden bei den Grammys ist es wahrscheinlich, dass er politisch werden könnte. Er könnte auch die gesamte Performance Puerto Rico widmen. Aber während wir noch raten, hier ist eine Liste potenzieller Künstler, die Bad Bunny unserer Meinung nach am Sonntag mitbringen könnte.

Cardi B

Latino-Gang! Cardi B holte 2018 den jungen Bad Bunny für ihren Hit „I Like It” mit ins Boot. (Benito performte den Song tatsächlich bei der Super-Bowl-Halbzeitshow, als er Shakiras Gast war.) Außerdem wird die dominikanische Sängerin bereits im Levi’s Stadium sein, um ihren Freund, den Wide Receiver der Patriots, Stefan Diggs, bei seinem großen Spiel anzufeuern, sodass es möglich ist, dass auch sie auf die Bühne kommt.

Drake

Im Jahr 2018, als er gerade auf dem Weg nach oben war, veröffentlichte Bad Bunny eine seiner bekanntesten Kollaborationen: Er holte Drake für „Mia“ mit ins Boot, wo dieser auf Spanisch sang. Jetzt, sieben Jahre später, liefern sich die beiden Musiker jedes Jahr einen Kampf um den Titel des meistgestreamten Künstlers auf Spotify. Was könnte besser sein, als „Mia“ beim Super Bowl zu performen?

Post Malone

Bad Bunny holte Post Malone während seines historischen Coachella-Auftritts 2023 für einen akustischen Moment auf die Bühne. Leider funktionierte Postys Mikrofon aufgrund technischer Probleme nicht mehr und dieser Teil des Auftritts wurde abgebrochen. Gibt es einen besseren Weg, diesen Auftritt nachzuholen, als auf der Bühne der Super-Bowl-Halbzeitshow? Schließlich wird Post Malone an diesem Wochenende bereits in der Bay Area sein, um bei Bud Light Presents Post Malone & Buddies aufzutreten.

Marc Anthony

Letztes Jahr beendete Bad Bunny seinen historischen Aufenthalt im El Choli in Puerto Rico mit der Salsa-Legende Marc Anthony. Es war eine unvergessliche Boricua-Nacht, als die beiden den beliebten Klassiker „Preciosa” performten. Wenn Benito diesen Moment für seinen geliebten Archipel beim Super Bowl wiederholen möchte, wäre Marc Anthony der perfekte Gast.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez und Shakira holten Bad Bunny als Special Guest mit an Bord, als sie 2020 die Halbzeitshow des Super Bowl headlineten. Es wäre also ein schöner Moment, wenn Benito sich dafür revanchieren würde. Im Oktober dämpfte Lopez alle Erwartungen, dass sie als Überraschungsgast beim diesjährigen Super Bowl auftreten würde, und sagte, sie habe keinen Anruf dazu erhalten. Aber die Sängerin war auch total bereit dazu. „Wenn er wollte, dass ich etwas mache, würde ich das natürlich auf jeden Fall tun“, sagte sie Andy Cohen in der Sendung „Watch What Happens Live“.

Young Miko

Young Miko war auf Bad Bunnys Hit „Fina“ aus dem Jahr 2023 zu hören und wird ebenfalls in der Stadt sein, um den Super Bowl zu feiern. Die puertoricanische Rapperin wurde gerade als Special Performer beim Konzert „A Night of Pride with GLAAD“ angekündigt, einer privaten Veranstaltung der NFL. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Miko ein paar Tage länger bleiben wird, um ihren Landsmann bei seinem großen Auftritt zu unterstützen.

Romeo Santos

Romeo Santos begleitete Bad Bunny kürzlich auf seiner Debí Tirar Más Fotos Welttournee in der Dominikanischen Republik. Die beiden sangen eine Bachata-Version des DTMF-Songs „Bokete”, der auf der Super-Bowl-Bühne garantiert für Furore sorgen würde. Sie könnten auch den Song „Volví” aus dem Jahr 2021 performen, bei dem Bad Bunny mit Santos‘ OG-Band Aventura für Bachata und Merengue Típico zusammengearbeitet hat.

Rosalía

Im Jahr 2021 gab Bad Bunny sein Debüt als musikalischer Gast bei „Saturday Night Live“. Er lud Rosalía ein, an diesem besonderen Moment teilzunehmen, und die beiden lieferten eine sinnliche Performance von „La Noche de Anoche“. Der Super Bowl wäre ein günstiger Zeitpunkt für Bad Bunny, um die spanische Sängerin für einen weiteren Meilenstein auf die Bühne zu holen – zumal beide Künstler weiterhin die spanischsprachige Musik dominieren.

Daddy Yankee

Nichts könnte die Welt so zum Tanzen bringen wie Bad Bunny und Daddy Yankee mit ihrem ultimativen Reggaeton-Crossover-Hit „Gasolina“. Das scheint jedoch nicht ganz möglich zu sein, da Daddy Yankee diese Idee im November 2025 abgelehnt hat. „Nein, im Moment nicht“, antwortete er auf die Frage, ob er den legendären Song beim Super Bowl zusammen mit Benito spielen würde. „Ich habe gerade eine andere Mission … auch wenn ich respektiere, was er gerade macht. Versteh mich nicht falsch. Benito ist ein Verbündeter.“

Lady Gaga

Bad Bunny ist das ultimative Little Monster – das konnte man an all seinen Interaktionen mit Mother Monster bei den Grammys 2026 erkennen. Es wäre spektakulär, wenn Benito die Bühne mit einem seiner Idole teilen würde, und wenn das Thema „Bust a Move“ lautet, ist „Just Dance“ buchstäblich genau das Richtige.

Ricky Martin

Es ist fast sechs Jahre her, dass Ricky Martin und Bad Bunny gemeinsam auf der Bühne standen, als sie bei den Latin Grammys 2019 ihre Salsa-Hommage an Héctor Lavoe aufführten. (Sie haben sich auch für andere kraftvolle Momente zusammengetan, wie zum Beispiel bei Protesten in Puerto Rico im selben Jahr.) Die beiden Superstars könnten sich sehr wohl auf der Super-Bowl-Bühne zu einem echten Boricua-Fest wiedervereinigen.

Becky G

Becky G hat sich gerade Bad Bunny in Santiago de Chile auf der Debí Tirar Más Fotos Welttournee angeschlossen, um ihren Hit „Mayores” aus dem Jahr 2017 zu singen, der beiden den Start ihrer Karriere ermöglichte. „Benito, ich liebe dich. Ich bin super stolz auf dich. Es ist mir eine Ehre, Gast auf dieser unglaublichen Tour zu sein, die Geschichte schreibt“, sagte die mexikanische Sängerin während des Auftritts. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Magie wieder aufleben zu lassen.

Residente

Residente und Bad Bunny haben eine lange Geschichte der gemeinsamen Schaffung und Bekämpfung von Ungerechtigkeiten in Puerto Rico und haben sich für trotzige Hymnen wie „Afilando los Cuchillos“ aus dem Jahr 2019 zusammengetan, um gegen den damaligen Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rosselló, zu protestieren. Der Super Bowl wäre ein großer Moment für den puertoricanischen Rapper, um sich Benito anzuschließen und vielleicht sogar einige ikonische Songs von „Calle 13“ zu singen.

María Zardoya

María Zardoya von den Marías begleitete Bad Bunny während seines Aufenthalts in Puerto Rico, um einen der politischsten Songs von DTMF, „Lo Que Paso Hawaii”, zu singen. Natürlich sind die Marías auch auf Benitos „Otro Atardecer” zu hören, sodass es für Zardoya viele Gelegenheiten gibt, sich beim Super Bowl zu präsentieren.

Niemand

Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Bad Bunny keine besonderen Gäste zur Halbzeitshow des Super Bowls mitbringt und stattdessen die Gelegenheit nutzt, um die Menschen von Puerto Rico und die reiche Kultur der Insel hervorzuheben. Das könnte farbenfrohe Bomba-Tänzer oder eine Gruppe von Plena-Musikern bedeuten – und vielleicht tritt sogar La Casita auf. Unabhängig davon wird die Performance unvergesslich sein.