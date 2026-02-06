Super Bowl: Bad Bunny mit letzten Hinweisen für Halbzeitshow

Bei der Pressekonferenz zum Apple Music Super Bowl LX Halbzeit-Show am Donnerstag (05. Februar) sagte Bad Bunny: „Ich möchte natürlich viel von meiner Kultur auf die Bühne bringen, aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Es wird Spaß machen und es wird eine Party werden.“

Der lateinamerikanische Sänger erklärte weiter: „Die Leute müssen sich nur um das Tanzen kümmern … Ich glaube, es gibt keinen besseren Tanz als den, der von Herzen kommt.“

Bad Bunny bestand sogar darauf, dass es für die Fans, die am Sonntag zuschauen, wichtiger sei, ihre Tanzstunden zu nutzen, als Spanisch zu lernen. Als er im vergangenen Herbst als Headliner bekannt gegeben wurde, neckte der Star seine Fans während seines „Saturday Night Live“-Monologs und sagte ihnen, sie hätten vier Monate Zeit, um vor seinem Auftritt beim Super Bowl Spanisch zu lernen. „Es ist besser, wenn sie tanzen lernen“, sagte Bad Bunny nun zu Ebro Darden und Zane Lowe von Apple Music.

Super Bowl für Bad Bunny größer als Grammys

Während der gesamten Pressekonferenz betonte Bad Bunny, wie dankbar er dafür ist, dass er die Gelegenheit hat, sein historisches Album „Debi Tirar Mas Fotos“ auf die nationale Bühne zu bringen. „Ich habe nichts davon erwartet. Ich habe nicht nach dem Album des Jahres bei den Grammys gesucht, auch nicht bei den Latin Grammys. Ich wollte nicht bei der Halbzeitshow des Super Bowl auftreten“, sagte Bad Bunny. „Ich wollte mich mit meinen Wurzeln verbinden, mich mehr denn je mit meinen Leuten verbinden, mich mit mir selbst, meiner Geschichte und meiner Kultur verbinden, und das habe ich auf sehr ehrliche Weise getan“, fügte er hinzu.

Bad Bunny wird mit dem ersten spanischsprachigen Halbzeitauftritt Geschichte schreiben. Sein Auftritt auf der nationalen Bühne folgt auf einen bedeutenden Sieg bei den Grammys 2026. Am Sonntag nahm der lateinamerikanische Star den Grammy für das Album des Jahres mit nach Hause und wurde damit der erste Künstler, der den großen Preis für ein nicht-englischsprachiges Album gewann.

Bad Bunny hielt sich mit Details zu seinem Auftritt bedeckt, insbesondere was die Frage betrifft, ob er Überraschungsgäste dabei haben wird. „Das werde ich Ihnen nicht verraten“, sagte er. Benito fuhr mit einer frechen Antwort fort: „Natürlich habe ich viele Gäste. Es werden meine Familie, meine Freunde und die gesamte Latino-Community auf der ganzen Welt sein, die mich unterstützen“, sagte er. „Es gibt viele Menschen auf der ganzen Welt, die mich lieben, nicht nur die Latinos. Du hast gerade gesagt, dass ich in China die Nummer eins bin, oder?“