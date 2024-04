Madonna bekommt auf der Bühne Unterstützung von Ricky Martin

Madonna befindet sich aktuell auf ihrer „Celebration“-Tournee in Nordamerika. Für ihre Fans in Miami hatte die Musikerin am Sonntag (07. April) eine ganz besondere Überraschung: Popsänger Ricky Martin kam zu ihr auf die Bühne. Gesungen haben die beiden allerdings nicht zusammen.

Während Madonnas Song „Vogue“ inszeniert die Pop-Ikone eine Sequenz, in der sie prominente Gäste auf die Bühne holt und mit ihnen die Performance ihrer Tänzer:innen beurteilt. Nachdem im Februar bereits Pamela Anderson diese Ehre erhielt, durfte sich nun auch Ricky Martin als Juror neben Madonna behaupten. Bei der interaktiven Performance saßen die Musikerin und ihr Gast auf Stühlen und hielten Schilder mit der Zahl 10 sowie mit der Aufschrift „CHOPS“ in die Höhe, während die Tänzer:innen – darunter auch Madonnas 11-jährige Tochter Estere – auf der Bühne alles gaben. Vor dem puerto-ricanischen Sänger nahmen bereits unter anderem Stella McCartney, Donatella Versace, Jean Paul Gaultier, Diplo und Cardi B neben der 65-Jährigen Platz.

Ricky Martin auf der Bühne mit Madonna:

„Danke, Madonna, meine Liebe! Es macht immer Spaß, zur Party eingeladen zu werden! Ihr alle dürft diese Show nicht verpassen“, schreibt Martin nach der Show auf seinen Social-Media-Kanälen.

Bis Ende April ist die „Like A Virgin“-Sängerin noch auf Tournee in Nordamerika. Den UK- und Europa-Abschnitt ihrer „The Celebration“-Reise hat sie bereits im Dezember in London beendet, dort, wo sie auch ihr allererstes Konzert der Tour im Oktober gespielt hat. Im November war sie unter anderem auch in Berlin und Köln.