BBC entschuldigt sich für fehlende N-Wort-Zensur bei „Sinners“-Stars

Die BBC hat sich dafür entschuldigt, einen rassistischen Ausdruck nicht zensiert zu haben, der von einem Zuschauer mit Tourette-Syndrom gerufen wurde, während die „Sinners“-Stars Michael B. Jordan und Delroy Lindo bei den BAFTA Film Awards 2026 einen Preis präsentierten.

Der Ausbruch ging von John Davidson aus, einem Aktivisten und langjährigen Aufklärer über das Tourette-Syndrom, dessen Lebensgeschichte in das BAFTA-nominierte Biopic „I Swear“ umgesetzt wurde. Davidsons Tourette verursacht unwillkürliche Tics, und während der gesamten Show war er fluchend zu hören.

Die größte Aufmerksamkeit erhielt jedoch der Moment, in dem er das N-Wort rief, während Jordan und Lindo — beide schwarz — den Preis für die Besten visuellen Spezialeffekte überreichten.

Zweistündige Verzögerung ohne Wirkung

Obwohl die BAFTAs bekanntermaßen mit einer zweistündigen Verzögerung ausgestrahlt werden und somit ausreichend Zeit für Bearbeitungen bleibt, waren Davidsons Ausrufe noch zu hören, als die Show später am Sonntagabend auf BBC One lief. Auch bei der Veröffentlichung in der Mediathek BBC iPlayer blieb der Vorfall zunächst enthalten, bis er schließlich am Montagmorgen entfernt wurde.

In einer Stellungnahme sagte ein Sprecher der BBC: „Einige Zuschauer haben möglicherweise während der BAFTA Film Awards starke und beleidigende Sprache gehört. Diese entstand durch unwillkürliche verbale Tics im Zusammenhang mit dem Tourette-Syndrom und war, wie während der Zeremonie erklärt wurde, nicht beabsichtigt. Wir entschuldigen uns, dass dies vor der Ausstrahlung nicht herausgeschnitten wurde. Es wird nun aus der Version im BBC iPlayer entfernt.“

Weitere zensierte Momente

Während Davidsons Ausrufe nicht herausgeschnitten wurden, berichteten mehrere Medien, welche anderen Inhalte die BBC stummschaltete. Dazu gehörten: ein Witz von BAFTAs-Moderator Alan Cumming, der die Handlung von „Zootopia 2“ — „Lügen, korrupte Anführer, Vergiftung und Verfolgung einer Bevölkerungsgruppe“ — mit dem aktuellen politischen Klima in den USA verglich; Paul Thomas Anderson, der Menschen, die glauben, Filme seien nicht mehr gut, aufforderte, „sich zu verpissen“; sowie Regisseur Akinola Davies Jr., der bei der Annahme seines Debütfilms „My Father’s Shadow“ „Free Palestine“ sagte.

Cumming selbst sprach das Thema während der Show zweimal an. Beim ersten Mal verwies er auf die „starke Sprache im Hintergrund“ und fügte hinzu: „Das kann Teil dessen sein, wie sich das Tourette-Syndrom bei manchen Menschen äußert, wie der Film diese Erfahrung zeigt. Danke für Ihr Verständnis und dafür, einen respektvollen Raum für alle zu schaffen.“

Weitere Reaktionen während der Show

Beim zweiten Mal sagte Cumming: „Die Tics, die Sie heute Abend gehört haben, sind unwillkürlich, was bedeutet, dass die Person mit Tourette-Syndrom keine Kontrolle über ihre Sprache hat. Wir entschuldigen uns, falls Sie sich beleidigt fühlen.“

Einige äußerten scharfe Kritik an Davidson, darunter Jamie Foxx, der in einem Instagram-Kommentar schrieb: „Nah he meant that shit.“ Doch ein Großteil der Kritik richtete sich gegen die BAFTAs und die BBC für ihren Umgang mit der Situation, der von vielen als schädlich sowohl für die schwarze Community als auch für Menschen mit Tourette-Syndrom wahrgenommen wurde.

Deutliche Kritik aus der Branche

Schauspieler Wendell Pierce schrieb: „Es ist empörend, dass die erste Reaktion nicht eine vollständige und uneingeschränkte Entschuldigung an Delroy Lindo und Michael B Jordan war. Die Beleidigung ihnen gegenüber hat Vorrang. Die Begründung für den rassistischen Ausdruck spielt keine Rolle.“

Auch die mit dem Oscar ausgezeichnete Szenenbildnerin von „Sinners“, Hannah Beachler, äußerte sich auf X zu der aus ihrer Sicht „fast unmöglichen“ Situation. Beachler, die im Saal war, sagte, sie habe Davidson das N-Wort dreimal sagen hören, darunter einmal in ihre Richtung und ein weiteres Mal gegenüber einer anderen schwarzen Frau.

Stellungnahme von Hannah Beachler

„Ich verstehe und weiß zutiefst, warum dies eine unmögliche Situation ist“, schrieb Beachler. „Ich weiß, dass wir damit würdevoll umgehen und weitermachen müssen. Aber was die Situation verschlimmerte, war die beiläufige Entschuldigung ‚falls Sie sich beleidigt fühlen‘ am Ende der Show. Natürlich waren wir beleidigt … aber unsere Frequenz, unsere spirituelle Schwingung ist auf einer höheren Ebene abgestimmt als das, was geschehen ist. Ich bin kein Stahl, das ist nicht an mir abgeprallt, aber ich existiere darüber. Es kann mir nicht nehmen, wer ich als Künstlerin bin.“