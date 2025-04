Oscars fügen endlich eine Stunt-Kategorie hinzu

Oscars 2025: Kein Gedenken an Michelle Trachtenberg – Fans sauer

Es hat nur ein Jahrhundert gedauert. Aber bei den Academy Awards wird es endlich einen Oscar für Stuntdesign geben. Jahrzehntelang haben Stuntperformer über die mangelnde Anerkennung für das Herabbaumeln von Gebäuden , das Gehen durch Feuer und das völlige Gelassenbleiben, während die Fassaden von Häusern um sie herum einstürzten , geklagt. Im Jahr 2019 wurde sogar über einen Oscar-Boykott unter Stuntperformern gesprochen. Jetzt werden sie mit einer jährlichen Auszeichnung ab 2027 bei den 100. Academy Awards gebührend gewürdigt.

„Seit den Anfängen des Kinos ist das Stuntdesign ein integraler Bestandteil des Filmemachens“. Das teilten Bill Kramer, CEO der Academy, und Janet Yang, Präsidentin der Academy, in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Wir sind stolz darauf, die innovative Arbeit dieser technischen und kreativen Künstler zu würdigen. Und wir gratulieren ihnen zu ihrem Engagement und ihrer Hingabe, mit der sie dieses bedeutsame Ereignis erreicht haben.“

Die Akademie wird die Richtlinien für die Teilnahmeberechtigung und die Abstimmung in dieser Kategorie im Jahr 2027 bekannt geben. Der Gouverneursrat und die Geschäftsführung der Akademie werden über die zukünftige Vergabe des Preises entscheiden. Die Akademie berichtet, dass ihrem Produktions- und Technologiezweig mehr als 100 Stuntprofis angehören.

Stuntmen sind die unbesungenen Helden

Im Jahr 2013 plädierte Jason Statham in einem Interview mit Vanity Fair leidenschaftlich dafür, Stunt-Darsteller auf sinnvolle Weise anzuerkennen. „Ich denke, es ist eine übersehene Kategorie. Wenn man bedenkt, wie viel Verantwortung diese Koordinatoren für einige der größten Unterhaltungseffekte in Actionfilmen tragen“, sagte er. „Ich meine, alle Stuntmen. Das sind die unbesungenen Helden. Das sind sie wirklich. Niemand gibt ihnen irgendeine Glaubwürdigkeit. Sie riskieren ihren Hals. Das ist eine absolute Ungerechtigkeit. Sie sind diejenigen, die sich ins Zeug legen.“