Barbra Streisand trauert um Kris Kristofferson

Nach der traurigen Nachricht, dass Kris Kristofferson verstorben ist, reagierte Barbra Streisand als eine der ersten. Sie würdigte ihren Kollegen mit dem sie in „A Star Is Born“ zusammenspielte als eine außergewöhnliche Persönlichkeit.

„Als ich Kris das erste Mal im Troubadour Club in L.A. auftreten sah, wusste ich, dass er etwas Besonderes war“, schrieb sie auf Instagram. „Barfuß und auf seiner Gitarre klimpernd, schien er die perfekte Wahl für ein Drehbuch zu sein, das ich gerade entwickelte und das schließlich zu‘ A Star Is Born‘ wurde.“

Streisand weiter: „Im Film haben Kris und ich den Song ‚Evergreen‘ gesungen (gewann einen Oscar als Bester Filmsong, Anm. d. Red,), den ich als Love Theme des Films geschrieben habe. Für mein letztes Konzert 2019 im Londoner Hyde Park habe ich Kris auf die Bühne gebeten, um unser anderes ‚A Star Is Born‘-Duett, „Lost Inside Of You“, mit mir zu singen. Er war so charmant wie immer, und das Publikum überschüttete ihn mit Applaus. Es war eine Freude zu sehen, wie er die Anerkennung und Liebe erhielt, die er so sehr verdient hat.“

Kris Kristofferson: Todesursache noch unbekannt

Der Country-Musiker, der auch in zahlreichen Filmen mitspielte, verstarb am 28. September im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Maui auf Hawaii. Zwar wurde von seinen Angehörigen keine Todesursache bekannt gegeben, doch Kristofferson hatte schon vor einiger Zeit zuvor offen über seinen Gedächtnisverlust und seine Borreliose-Erkrankung gesprochen. Der Musiker wurde 88 Jahre alt.

Neben Barbra Streisand verabschiedeten sich im Netz zahlreiche Musikerinnen und Musiker von Kristofferson. „Was für ein großer Verlust, was für ein großartiger Songwriter, was für ein großartiger Schauspieler, was für ein großartiger Freund“, schrieb etwa Dolly Parton, die oft mit ihm gemeinsam aufgetreten war. „Ich werde dich immer lieben.“