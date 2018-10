Barbra Streisand: Neues Video zu „Don’t Lie To Me“

Das erste Album mit neuen Stücken seit 13 Jahren: Barbra Streisand veröffentlicht im November „Walls“

Barbra Streisand veröffentlicht am 02. November 2018 ihr neues Album: „Walls“. Es ist ihr erstes mit neuen Kompositionen seit dem Jahr 2005. Die erste Single, „Don't Lie To Me“, ist bereits erschienen: https://www.youtube.com/watch?v=cWk5fwhul0c Drei Songs auf „Walls“ hat sie selbst komponiert. Der zukunftskritischen Ausrichtung des Werks entsprechen sind die Coverstücke Plädoyers für ein friedliches Zusammenleben, darunter „Imagine“, „What A Wonderful World“ und „What The World Needs Now“. Für Produktion und Arrangements des Albums zeichneten Walter Afanasieff, John Shanks und David Foster verantwortlich. 1977 war Barbra Streisand die erste Frau, die als Komposition einen Oscar erhielt („Evergreen – Love Theme from…