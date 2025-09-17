Als Coppola und Redford fast einen Roller-Unfall bauten

Francis Ford Coppola teilte eine chaotische, aber berührende Erinnerung aus den frühen Jahren seiner Karriere an Robert Redford, der am Dienstag im Alter von 89 Jahren starb.

Coppola half beim Drehbuch von „The Way We Were“

Coppola postete auf Instagram Fotos von Redford aus dem Film „War Hunt“ (1962) und „Der große Gatsby“ (1974). In der Bildunterschrift erinnerte er sich an seine Zeit als Produktionsassistent bei Sanders Bros., während er an der University of California in Los Angeles Film studierte. Damals bekam er die Aufgabe, Redford, der gerade sein Filmdebüt in „War Hunt“ gab, abzuholen. Coppola fuhr mit seiner Lambretta vor, Redford sprang hinten auf, und die beiden machten sich auf den kurvigen Weg von Malibu nach Topanga Canyon, wo gedreht wurde. Doch an einer steilen Kurve zwang ein entgegenkommendes Auto Coppola zum Ausweichen – beide landeten im Feld. Redford, „ein umgänglicher Typ“, klopfte sich den Staub ab, und die Fahrt ging weiter.

Rückblickend auf den Beinahe-Unfall sagte Coppola: „Von diesem Moment an war Robert Redford für mich ein überaus freundlicher und großzügiger Mensch.“ Der Regisseur von „Der Pate“ erzählte zudem, dass Redford ihn bat, an einem Drehbuch-Entwurf für den Oscar-prämierten Film „The Way We Were“ mit Barbra Streisand mitzuschreiben. „Die beste Szene, die ich beisteuerte, war die, in der Barbras Figur Redford anruft und sagt, sie rufe ihren ‚besten Freund‘ an, um ihm zu erzählen, wie ihr Herz zerbricht – und er sei ihr bester Freund“, so Coppola.

Auch bei „Der große Gatsby“ schrieb Coppola mit

Coppola fügte hinzu, dass Redford ihn auch bat, am Drehbuch zu Jack Claytons Neuverfilmung von Der große Gatsby mitzuschreiben – nur zwei Wochen, bevor Der Pate erschien. „Mein ganzes Leben verbrachte ich damit, Robert Redford zu bewundern – seine Klasse, sein Talent, seine Brillanz“, schrieb Coppola. „Die großartige Arbeit, die er als Regisseur geleistet hat. Die unglaubliche Konzentration in seinem Ein-Mann-Meisterwerk ‚All Is Lost‘ … so viele großartige Filme und Leistungen … Aber vor allem: Robert Redford war ein intelligenter, aufrichtiger und durchweg guter Mensch. Wir alle haben einen wirklich Großen verloren!“

Coppola reiht sich damit in die Flut an Nachrufen ein, die nach Redfords Tod am Dienstagmorgen in seinem Haus in Utah veröffentlicht wurden. In ihrem eigenen Tribut sagte Barbra Streisand, die Zusammenarbeit mit Redford bei „The Way We Were“ sei „aufregend, intensiv und pure Freude“ gewesen. „Bob war charismatisch, intelligent, intensiv, immer interessant – und einer der besten Schauspieler überhaupt“, so Streisand.