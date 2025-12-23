Lungenkrebs? So steht es um Barry Manilow

Barry Manilow hat bekannt gegeben, dass er sich einer Operation unterziehen wird, um einen „krebsartigen Fleck“ an seiner Lunge entfernen zu lassen.

In einem auf Instagram geteilten Beitrag erklärte der Sänger, dass der Fleck kurz nach dem Ende seiner jüngsten Weihnachtskonzerte im Westgate Las Vegas Resort & Casino entdeckt worden sei.

Manilow berichtete, dass er nach sechs Wochen Bronchitis und einem fünfwöchigen Rückfall zur Sicherheit seinen Arzt aufgesucht habe. „Nur um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist“.

Frühe Diagnose nach ärztlicher Kontrolle

„Das MRT entdeckte einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss“, schrieb er. „Es ist pures Glück (und ein großartiger Arzt), dass er so früh gefunden wurde. Das ist die gute Nachricht.“

Operation ohne Chemo oder Bestrahlung

Die „schlechte Nachricht“, so Manilow weiter, sei, dass er sich einer „Operation zur Entfernung des Flecks“ unterziehen müsse. Seine Ärzte seien jedoch optimistisch.

„Die Ärzte glauben nicht, dass er sich ausgebreitet hat. Und ich mache Tests, um ihre Diagnose zu bestätigen. Also das ist es. Keine Chemo. Keine Bestrahlung. Nur Hühnersuppe. Und „I Love Lucy“-Wiederholungen. Die einzige Nachsorge ist ein Monat zur Erholung. Und das bedeutet, dass wir die Arena-Konzerte im Januar verschieben müssen.“

Entschuldigung an die Fans und neue Termine

Der Sänger entschuldigte sich bei seinen Fans. „Es tut mir sehr leid, dass ihr eure Pläne ändern müsst“, schrieb er und merkte an, wie sehr er es hasse, alles zu verschieben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Genau wie ihr haben wir uns alle auf die Januar-Shows gefreut und hassen es, alles verschieben zu müssen“, fügte er hinzu. „In der Zwischenzeit zähle ich die Tage, bis ich in mein zweites Zuhause im Westgate Las Vegas zurückkehre – für unsere Valentinswochenend-Konzerte am 12., 13. und 14. Februar sowie im gesamten Jahr 2026.“

Verschobene Abschiedstour

Manilow sollte seine Abschiedstournee 2026 am 6. Januar in Sunrise, Florida, starten, mit weiteren Stopps in Städten wie Tampa und Columbus. Die neu angesetzten Termine wurden bislang noch nicht bekannt gegeben.

Aktuelle Veröffentlichungen und Rückblick

Im September veröffentlichte Manilow einen neuen Song mit dem Titel „Once Before I Go“, produziert von Kenneth „Babyface“ Edmonds und Demonte Posey und geschrieben von Peter Allen und Dean Pitchford.

Der Song wurde ursprünglich von Hugh Jackman im Musical The Boy from Oz aufgeführt.

Entstehungsgeschichte des Songs

„Peter spielte ihn mir vor, als ich in New York lebte“, sagte Manilow in einem Statement. „Ich habe ihn immer geliebt, aber ich war zu jung, um ihn wahrhaftig singen zu können.“

„Aus heiterem Himmel bekam ich einen Anruf von meinem Freund Clive Davis. Er sagte: ‚Barry, hast du jemals von einem Song namens Once Before I Go gehört?‘ Ich sagte: ‚Ja, Clive, ich kenne den Song.‘ Clive sagte: ‚Du solltest diesen Song aufnehmen, Barry.‘ Und das habe ich getan!“