Neues Album von Baxter Dury: Mit Club-Sounds in Venedig

Baxter Dury wird in wenigen Monaten sein neuntes Studioalbum veröffentlichen. Nach den gefeierten Platten „The Night Chancers“ und „I Thought I Was Better Than You“ verspricht der Sohn von Ian Dury mit „Allbarone“ nun so zeitgenössisch zu klingen wie noch nie.

„Es klingt nicht wie eine Band. Genau das war mein Ziel. Es ist etwas völlig Neues für mich – und ziemlich aufregend“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das klingt schon einmal danach, als würde der Groove-Sound des Vorgängers deutlich aufgebrochen. Dass auch ein Titel wie „Schadenfreude“ dabei ist, lässt allerdings eher an die Pet Shop Boys denken.

Produziert wurde die Platte von Paul Epworth (Florence + The Machine, Frank Ocean). Sie erscheint am 12. September. Auch die gleichnamige erste Single „Allbarone“ ist bereits zu hören („Es ist ein Song darüber, wie man im Regen vor einer All Bar One sitzt und darüber nachdenkt, warum das, was gerade passiert ist, so passiert ist, wie es passiert ist”).

Das Video dazu zeigt Dury, wie er in einer Gondel über die Gewässer Venedigs kutschiert wird und zu drängenden Club-Beats über falsche Versprechen und zerbrochene Liebe reflektiert. Einmal mehr gelingt es dem Sänger, einen Elektropop zu erzeugen, der wie Zuckerguss über seine wüsten Sprechgesänge tropft.

„Allbarone“ – Tracklist

01. “Allbarone”

02. “Schadenfreude”

03. “Kubla Khan”

04. “Alpha Dog”

05. “The Other Me”

06. “Hapsburg”

07. “Return Of The Sharp Heads”

08. “Mockingjay”

09. “Mr W4”

Im späten November und Dezember stellt Baxter Dury seine neuen Songs in Deutschland auch live vor.

Baxter Dury live 2025 – Termine