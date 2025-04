Sensationelles Club-Konzert von Bruce Springsteen

Die American Music Honors, eine jährliche Veranstaltung des Bruce Springsteen Archives & Center, fand am Samstag in der Monmouth University in West Long Branch, New Jersey, statt. In diesem Jahr wurden Smokey Robinson , John Fogerty , Emmylou Harris, Tom Morello und Joe Ely geehrt.

All-Star-Performances auf dem College-Campus

Mit Ausnahme von Joe Ely waren alle Preisträger vor Ort, um ihre Auszeichnung entgegenzunehmen. Und ihre Klassiker mit Unterstützung von Little Steven and the Disciples of Soul, Bruce Springsteen und den Überraschungsgästen Jackson Browne, Nils Lofgren, Nora Guthrie und Darlene Love zu performen.

Keine TV-Übertragung, aber viele Fan-Videos

Mit anderen Worten: Vor nur 714 Zuschauern auf einem College-Campus fand ein All-Star-Event statt, das der Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame in nichts nachstand. Und es gibt keine Pläne, es im Fernsehen zu übertragen. Glücklicherweise waren Handys erlaubt. Und es gibt jede Menge Fan-Aufnahmen. (Besonderer Dank geht an Dr. Marty Jablow für seine großartige Kameraarbeit.)

Der ehemalige NBC-Nachrichtensprecher Brian Williams moderierte den Abend. Springsteen hielt persönlich die Laudatio für Ely und Fogerty. In einer Neuauflage einiger der besten Momente der „Vote For Change“-Tournee von 2004 spielte Springsteen zusammen mit Fogerty die Creedence-Klassiker „Bad Moon Rising“, „Proud Mary“ und „Fortunate Son“.

Springsteen coverte auch Joe Elys Song „All Just to Get to You“ aus dem Jahr 1995. Und spielte zusammen mit Smokey Robinson „Going to a Go-Go“, mit Jackson Browne „Take It Easy“ und mit Tom Morello „The Ghost of Tom Joad“ und „Tenth Avenue Freeze-Out“.

Das große Finale: „This Land Is Your Land“

Am Ende des Abends kamen alle Mitwirkenden der Show zusammen mit Darlene Love und Nora Guthrie für „This Land Is Your Land“ zurück auf die Bühne. Der Klassiker von Woody Guthrie war in den Achtzigern fester Bestandteil von Springsteens Live-Shows. Er ist aber heutzutage eine Seltenheit geworden. Zuletzt spielte er ihn 2013.

Stadiontour durch Europa und neues Album „Tracks II“

Nächsten Monat brechen Springsteen und die E Street Band zu einer Europa-Tournee mit 16 Stadionkonzerten auf. Am 27. Juni erscheint zudem „Tracks II: The Lost Albums“. Eine Sammlung von sieben vollständigen Alben, die Springsteen zwischen 1983 und 2018 aufgenommen hat und auf die Fans seit Jahren fieberhaft warten.

Hollywood-Projekt: „Deliver Me From Nowhere“

Auch die Springsteen-Biografie „Deliver Me From Nowhere“ mit Jeremy Allen White in der Hauptrolle soll noch vor Jahresende veröffentlicht werden. Der Film konzentriert sich auf die Entstehung des Albums „Nebraska“ aus dem Jahr 1982. Und bietet weitere Stars wie Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Gaby Hoffmann, Marc Maron und Stephen Graham.