The Beatles und ihr „Abbey Road Medley“: Für Lennon war es Schrott

Die ursprüngliche Idee stammte von McCartney, doch George Martin reklamiert für sich, dass die letzte Großtat der Beatles – ein achtteiliges Medley, das die zweite Seite von „Abbey Road“ dominiert – auf seine Initiative zurückzuführen sei.

„Ich wollte, dass John und Paul ernsthafter an ihre Musik herangingen. Und Paul war für Experimente immer offen.“ So war es denn auch McCartney, der am 6. Mai das erste Teilstück in Angriff nahm: „You Never Give Me Your Money“, eine nur oberflächlich fröhliche Abrechnung mit den geschäftlichen Albträumen der Apple Corporation.

Lennon zeigte an dem Medley weit aus weniger Interesse, auch wenn er mit „Mr. Mustard“ und „Polythene Pam“ zwei der exzentrischsten Teile besteuerte. Er denunzierte das ganze Konzept später im ROLLING STONE als „Schrott“ und sagte, dass „keiner der Songs etwas miteinander zu tun hatte. Es gab keinen Faden – außer der Tatsache, dass wir sie zusammengepappt haben.“

Verspielt, behutsam, bitter

In gewisser Weise hatte er natürlich Recht. Die 16-minütige Sequenz, die von „Money“ über Lennons stimmungsvoll gehauchtes „Sun King“ und dem souligen „She Came In Through The Bathroom Window“ bis zum Wiegenlied „Golden Slumbers“ mäandert, um dann in „The End“ von einer McCartneyschen Lebensweisheit abgerundet zu werden („The love you take/ Is equal to the love you make“), hat keinen erzählerischen Zusammenhang.

Und gleichzeitig zeigt das Medley die Beatles at their best: verspielt, behutsam, bitter – und immer durch ihre Musik miteinander verbunden. Die Gesangsharmonien sind atemberaubend komplex, die Gitarren selbstbewusst und auf den Punkt präzise. „Irgendwie hielten wir noch immer zusammen“, so McCartney, „auch wenn wir mit heftigen Strudeln zu kämpfen hatten. Doch selbst an unseren Tiefpunkten hatten wir noch immer Respekt füreinander.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die einzelnen Teile des Medleys wurden im Juli und August aufgenommen, ohne festgelegte Reihenfolge. („Mean Mr. Mustard“ stammte bereits von Anfang 1968.) Wenn es in diesen Fragmenten ein übergeordnetes Thema gab, dann war es sicher ihre finanzielle Situation, die sie fast in den Bankrott trieb und mental auslaugte.

Lennon hatte sich dafür starkgemacht, den Rolling-Stones-Manager Allen Klein zu engagieren, um das Chaos bei Apple zu entwirren. McCartney bestand auf Lee und John Eastman, den Vater und Bruder seiner künftigen Frau. McCartney gab später zu, dass er mit „You Never Give Me Your Money“ direkt „gegen Allen Klein und seine Versprechungen schoss, die nie eingehalten wurden“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

In „Golden Slumbers“ (ursprünglich ein Wiegenlied aus dem 17. Jahrhundert) und „Carry That Weight“ greift McCartney dann noch einmal das Thema der mentalen Erschöpfung auf. „Letzt-lich bin ich ein positiver Mensch“, sagte er, „aber es gibt Momente, an denen kann ich nicht mehr positiv sein. Und das war so ein Moment: „carry that weight a long time – like forever!“

Die sich kreuzenden Gitarren-Soli in „The End“ waren das Resultat eines gemeinsamen Brainstormings. Lennon schlug vor, dass er, Harrison und McCartney sich die Licks zuspielen sollten. McCartney sagte, er wolle anfangen. Und so hört man nach Ringos einzigem Solo auf einer Beatles-Aufnahme drei flammende Breaks (Harrison in der Mitte, Lennon am Ende), die live im Studio aufgenommen wurden – das letzte gemeinsame Fanal einer Band, die nur noch Monate von ihrer Auflösung entfernt war.

„Mir war nicht bewusst“, sagte Harrison über „Abbey Road“, „dass es unsere letzte Platten sein würde, obwohl ich schon das Gefühl hatte, dass wir am Ende einer Entwicklung angekommen waren.“

„Auf den Trümmern dieses ganzen Wahnsinns“, erklärte Starr später dem ROLLING STONE, „spielten wir noch einmal eine Nummer ein, die zu den besten gehört, die die Beatles je gemacht haben.“