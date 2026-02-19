George Martin: Die 10 besten Albumproduktionen

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

George Martins Karriere war lang, doch sein Vermächtnis liegt in erster Linie in seiner Arbeit mit den Beatles als einer der größten Einflüsse darauf, wie die ikonische Band im Laufe der Sechzigerjahre ihren Sound formte. Dennoch produzierte Martin auch herausragende Werke mit Bands wie Cheap Trick, America und Jeff Beck. Und beeinflusste Generationen von Produzenten nach ihm, etwa Rick Rubin.

10. America, „Hearts“ (1975)

Das wehmütige, folkige und eingängige „Hearts“ ist die perfekte Verkörperung des FM-Rock der Siebzigerjahre. Es brachte den Klassiker „Sister Golden Hair“ hervor. Es führte Martins Einfluss sowie sein Gespür für einfache Popsongs in ein neues Jahrzehnt und über seine vorwiegende Arbeit mit den Beatles hinaus.

9. The Beatles, „Love“ (2006)

Die Musik der Beatles diente als Grundlage für die Cirque-du-Soleil-Show „Love“, und ihr Soundtrack aus Remixen und Neuinterpretationen der Klassiker der Band wurde von Martin und seinem Sohn Giles koproduziert. „Love“ war zugleich Martins letzte Arbeit als Produzent.

8. Cheap Trick, „All Shook Up“ (1980)

Cheap Trick wurden experimentell und trennten sich für ihren schrägen Einstieg in die Achtzigerjahre von ihrem langjährigen Produzenten Tom Werman. Die Songs waren ein flamboyanter Vorläufer der Hair-Metal-Explosion, die im folgenden Jahrzehnt den Mainstream dominieren sollte.

7. The Beatles & George Martin Orchestra, „Yellow Submarine“ (1969)

Als heiterer Moment zwischen schwereren Veröffentlichungen vertonte die Band den Animationsfilm „Yellow Submarine“ mit zwei zuvor veröffentlichten Singles und einigen neuen, lieblichen Songs. Auf der zweiten Seite des Soundtracks bereitete Martin orchestrale Arrangements für die Filmmusik vor.

6. The Beatles, „Rubber Soul“ (1965)

„Rubber Soul“ markierte einen Übergang für die Beatles, als sie sich von einer Popgruppe, die Coverversionen mit eleganten, eingängigen Eigenkompositionen mischte, zu einer albumorientierten, kunstvollen Rockband wandelten.

Die LP verband Folk mit R&B zu einer atmosphärischen und zarten Sammlung. Mit Martin an den Reglern beaufsichtigte derselbe Produzent, der ihnen geholfen hatte, die größten Hitlieferanten der Welt zu werden. Ihre bis dahin reifste Wendung.

5. The Beatles, „The White Album“ (1968)

Die Beatles reagierten auf die politischen Turbulenzen in der Welt, während sich der Zerfall der Band abzuzeichnen begann. Ihr selbstbetiteltes Doppelalbum, am besten bekannt als „The White Album“, wurde größtenteils in Indien geschrieben. Es zeigte die Gruppe zunehmend verbittert und satirisch in ihrer Musik.

Obwohl sich auch Martins Beziehung zur Band spannte, steht er weiterhin hinter vielen der instrumentalen Arrangements. Er steuerte sogar Gesang zur Klangcollage „Revolution 9“ bei.

4. Jeff Beck, „Blow by Blow“ (1975)

Jeff Becks zweites Soloalbum und das erste ausschließlich unter seinem Namen war eine kraftvolle Wiedereinführung des Bluesgitarristen. Martin betreute das instrumentale Rockalbum, das eine Coverversion der Beatles von „She’s a Woman“ sowie zwei von Stevie Wonder geschriebene Stücke enthält.

3. The Beatles, „Revolver“ (1966)

Mit „Revolver“ etablierten sich die Beatles und Martin weiter als Künstler, die die Grenzen dessen ausloten wollten, was Popmusik leisten kann. In Fortsetzung dessen, was sie auf „Rubber Soul“ begonnen hatten, war die LP psychedelisch und kunstvoll. Sie blieb dabei jedoch zugänglich und dynamisch.

Stücke wie „Yellow Submarine“ und „Tomorrow Never Knows“ legten den Grundstein für den psychedelischen Ausflug „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“.

2. The Beatles, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ (1967)

„Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ zeigte die fantastischeren, surrealeren und avantgardistischen Seiten der Beatles, maßgeblich inspiriert von den Beach Boys und ihrem Album „Pet Sounds“. „Ohne Pet Sounds hätte es Sgt. Pepper nie gegeben“, schrieb Martin in den Liner Notes einer Beach-Boys-Box. „Pepper war ein Versuch, Pet Sounds ebenbürtig zu sein.“

Über den Einfluss einer anderen populären Band jener Zeit hinaus verwandelte Martins intensives Experimentieren mit Signalverarbeitung die Atmosphäre und den gesamten Klang des Albums. Er schuf technische Meisterwerke wie „Lucy in the Sky With Diamonds“ sowie das schlichte und wunderschöne „A Day in the Life“.

1. The Beatles, „Abbey Road“ (1969)

Wenig überraschend gilt ein Album, das von vielen Fans als das beste der Beatles angesehen wird, auch als Martins größtes Werk. „Abbey Road“ war das letzte Album, das die Fab Four (oder vielmehr Fab Five unter Einbeziehung Martins) gemeinsam aufnahmen.

Trotz der Bandspannungen, die sich während der Sessions zum tatsächlich letzten Beatles-Album „Let It Be“, das vor „Abbey Road“ aufgenommen wurde, zuspitzten, versammelte die LP von 1969 eine starke Darstellung der einzigartigen Persönlichkeiten und Stile jedes einzelnen Mitglieds. Neben klassischen Lennon-McCartney-Kollaborationen steuerten auch Harrison und Starr ihre besten Songs bei. Insbesondere Harrisons romantische Ballade „Something“.