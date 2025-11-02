Dies sind die Hauptdarstellerinnen des Beatles-Biopics

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Die Produzenten der kommenden Beatles-Biopics haben offiziell bekanntgegeben, welche Schauspielerinnen die berühmten Partnerinnen der Fab Four in den für 2028 geplanten Filmen verkörpern werden.

Starbesetzung rund um die Fab Four

„The Beatles — A Four-Film Cinematic Event“ besetzt die bereits angekündigte Saoirse Ronan als Linda Eastman McCartney, Anna Sawai („Shōgun“) als Yoko Ono, Aimee Lou Wood („The White Lotus“) als Pattie Boyd und Mia McKenna-Bruce („How to Have Sex“) als Maureen Cox Starkey.

Die vier Schauspielerinnen schließen sich Paul Mescal (Paul McCartney), Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr) und Joseph Quinn (George Harrison) an. Regie führt Sam Mendes.

„Maureen, Linda, Yoko und Pattie sind vier faszinierende und einzigartige Persönlichkeiten. Ich bin begeistert, dass wir vier der talentiertesten Schauspielerinnen unserer Zeit für dieses außergewöhnliche Projekt gewinnen konnten“, sagte Mendes in einer Erklärung.

Die Frauen hinter den Beatles

„Maureen Cox (Mia McKenna-Bruce) war eine frühe Beatles-Anhängerin, die Ringo Starr 1962 im Cavern Club kennenlernte. Ihre Romanze entwickelte sich schnell. Sie heirateten 1965 und bekamen drei Kinder. Linda Eastman (Saoirse Ronan) war eine gefeierte Fotografin, als sie 1967 auf Paul McCartney traf. Es war Liebe auf den ersten Blick. McCartney sagte später: ‚Als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich es einfach‘“, erklärten die Produzenten in ihrer Mitteilung.

John Lennon traf die japanische Künstlerin Yoko Ono (Anna Sawai) erstmals bei einer Ausstellung ihrer Werke in London. Obwohl Lennon damals verheiratet war, faszinierte ihn Yoko sofort. Die beiden wurden unzertrennliche kreative Partner für den Rest seines Lebens. Pattie Boyd (Aimee Lou Wood) war ein erfolgreiches Model, als sie 1964 bei den Dreharbeiten zum Beatles-Film „A Hard Day’s Night“ auf George Harrison traf. Die beiden begannen eine Beziehung. Sie heirateten später und teilten Harrisons wachsendes Interesse an östlicher Mystik.

Weitere Rollen folgen

Die Produzenten kündigten an, dass die Darsteller weiterer Schlüsselfiguren aus dem Beatles-Universum – darunter Cynthia Lennon, Brian Epstein, George Martin, Ravi Shankar und andere – zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die Beatles-Biopics sollen ab April 2028 in die Kinos kommen.