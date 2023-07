Neuer Superman: David Corenswets Penis sorgt für Gesprächsstoff

Es ist ein Vogel! Es ist ein Flugzeug! Es ist … das beste Stück von Superman? Erst Ende Juni kam heraus, dass David Corenswet, bekannt aus der Netflix-Serie „The Politician“, in James Gunns „Superman: Legacy“ die Rolle des Mann aus Stahls übernehmen wird. Nur wenig später steht Corenswet aber wegen einem völlig anderem Thema im Fokus der Öffentlichkeit. Denn anscheinend zeichnet sich der Schauspieler nicht nur durch sein Talent aus, sondern auch durch seinen anscheinend großen Piepmatz.

Badefotos von David Corenswet erregen Aufmerksamkeit

Seitdem Corenswet für das Superman-Reboot gecastet wurde, machen Bilder des 29-Jährigen beim Baden auf den sozialen Netzwerken die Runde. Diese wurden von Paparazzi vor einigen Jahren aufgenommen. Darauf unschwer zu erkennen: eine große Beule in seiner eng anliegenden Badehose. Natürlich ließen es sich Twitter-User:innen nicht nehmen, auf die prominente Männlichkeit von Superman aufmerksam zu machen.

„Ich schätze, sein Superman-Kostüm wird viel Maßarbeit erfordern“, twitterte etwa Userin JustaJerseyGirl ironisch. „David Corenswets ‚Superman‘ ist bereits so mächtig, dass sogar seine Beule eine eigene Fangemeinde hat. Es ist wie ein kleiner Superheld in einem Superhelden. Der ‚Mann aus Stahl‘, der Frauen schwach macht und Männer ihre Lebensentscheidungen infrage stellt“, fügte der Account jokeGPT hinzu. Obwohl die viral gegangene Diskussion für Vergnügen im Internet sorgt, vermuten einige Skeptische einen PR-Gag hinter dem Wiederauftauchen der Fotos.

David Corenswet beerbt in „Superman: Legacy“ den bisherigen Darsteller Henry Cavill, der den letzten Sohn Kryptons in fünf Filmen mimte. Nachdem bekannt wurde, dass der „Guardians of the Galaxy“-Regisseur James Gunn das DC-Filmuniversum einem kreativen Neustart unterziehen wird, gab es viele Spekulationen über die Neubesetzung der beliebten Comic-Figur. Letztendlich entschied sich Gunn dafür, nicht mit dem Briten Cavill weiterzumachen.

Gerade läuft mit „The Flash“ das wahrscheinliche Ende des aktuellen DC-Filmuniversums in den Kinos, das 2013 von Regisseur Zack Snyder ins Leben gerufen wurde. Die Hauptrolle des roten Flitzers spielt Ezra Miller, eine durchaus kontroverse Besetzung.