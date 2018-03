Die besten Songs aller Zeiten: The Beatles – „Yesterday“

Die Beatles-Firmen Apple Corps Ltd. und Subafilms Ltd. haben am vergangenen Donnerstag (01. Februar) eine Klage gegen eine Liste von 48 Internet-Händlern und anderen Unternehmen eingereicht. In der Klage werden laut „Billboard“ Markenfälschung und -verletzung, das Täuschen von Käufern, unlauterer Wettbewerb und Markenverletzung aufgeführt. In der Klageschrift heißt es zudem, dass die illegalen Merchandising-Verkäufer sich in Ländern aufgestellt hätten, in denen Copyright-Verletzungen wenig geahndet werden. Zum Teil vertreiben sie sie auch von dort. Wie zu lesen ist, werden Produkte der Händler auch bei Amazon, eBay und Co. angeboten. Die Beatles kontrollieren ihren Marken-Kosmos Zu den Beklagten gehören u.a. shirtsforyou.net, B.F.…