The Beatles: Die 5 besten nicht (mehr) erhältlichen Alben und Filme

Während Beatlemaniacs die Veröffentlichung früher Outtakes verfolgen und sich fragen, ob der 14-minütige experimentelle Schnitt „Carnival of Light“ jemals das Licht der Welt erblicken wird, würden sich einige von uns schon damit zufrieden geben, wenn die Beatles einfach Material neu auflegen würden, das einst weit verbreitet war. Bei der Größe des Beatles-Katalogs ist es nicht verwunderlich, dass einige ihrer Erdbeerfelder brachliegen. Natürlich wurden auch Magical Mystery Tour und die amerikanischen Alben letztendlich wieder in den Verkauf aufgenommen, sodass man nie weiß, welches dieser sechs Projekte morgen offiziell neu aufgelegt wird.

„Concert at Budokan, 1966“

Wenn die Beatles in fremden Ländern auf Tournee waren, wurden die Shows manchmal gefilmt und im lokalen Fernsehen ausgestrahlt. Eine Show in Melbourne aus dem Jahr 1964 wurde beispielsweise in ganz Australien als The Beatles Sing for Shell ausgestrahlt. Dieses Konzert in Tokio ist jedoch bemerkenswert. Weil es in Farbe gefilmt wurde und spätere Beatles-Songs wie „Paperback Writer“ und „I’m Down“ enthält. Apple veröffentlichte das Filmmaterial schließlich auf Laserdisc, allerdings nur in Japan. Auch wenn die Show von Mikrofonen, die nicht an ihrem Platz blieben, und einigen schlechten Harmonien geplagt war, würden wir uns freuen, wenn dieser Film über die letzten Tournee-Tage der Beatles weltweit veröffentlicht würde.

„Around the Beatles“

Ein ausgezeichnetes Beatles-TV-Special aus dem Jahr 1964, das in England gedreht und weltweit ausgestrahlt wurde. Mit musikalischen Gästen wie Cilla Black, Long John Baldry und Millie. Hier singen die Beatles selbst ein halbes Dutzend Songs. Darunter eine seltene Coverversion von „Shout“ der Isley Brothers. Und an einer Stelle ziehen sie sogar Kostüme an, um sich auf ihre eigene Art durch das Stück im Stück aus Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ zu spielen. George Harrison spielt Moonshine. Ringo Starr ist der Löwe. Paul McCartney verkörpert Pyramus. Und John Lennon schlüpft als Pyramus‘ Geliebte Thisbe in Frauenkleider. In Teilen, aber nicht komplett veröffentlicht.

Die Beatles-Videosammlung

Die Beatles waren Pioniere des Musikvideos. Da sie nicht auf einmal durch die ganze Welt touren konnten (und schließlich ganz auf Live-Auftritte verzichteten), drehten sie kurze Promo-Filme, die sie in Umlauf brachten. Ed Sullivan durfte beispielsweise Clips der Band zeigen, in denen sie „Rain“ und „Paperback Writer“ spielten. Es gab Dutzende dieser Videos, für Songs von „Day Tripper“ bis „Hey Jude“, und obwohl sie früher weit verbreitet waren, sind sie heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Viele Songs gibt es sogar in mehreren Versionen. In einem „I Feel Fine“-Video isst die Band Fish and Chips, während in einem anderen Ringo auf einem Heimtrainer zu sehen ist. Sie sind entzückend. Aber aus irgendeinem Grund wurden sie nie an einem Ort gesammelt. Es gibt offizielle Beatles-Videosammlungen, aber keine vollständige Sammlung aller jemals gedrehten Videos.

„The Beatles Christmas Album“

„The Beatles‘ Christmas Album“ wurde offiziell veröffentlicht, aber nur in einer sehr limitierten Form. Sieben Jahre lang, von 1963 bis 1969, verschickten die Beatles ein Weihnachtsgeschenk an die Mitglieder ihres Fanclubs. Eine Flexi-Disc mit Feiertagsgrüßen. Im Laufe der Jahre wurden die Nachrichten immer alberner. Und die Veröffentlichungen entwickelten sich schließlich zu vollständigen Weihnachtsspielen mit kurzen Theaterstücken, Gedichten und Liedern. Die reichten von eher traditionellen Weihnachtsliedern („Rudolph the Red-Nosed Ringo“) bis hin zu Lennon/McCartney-Originalen („Happy Christmas to Ya List’nas“ und „Please Don’t Bring Your Banjo Back“).

Insgesamt über 44 Minuten lang wurden sie auf einer LP zusammengestellt, die 1970 an Fans im Vereinigten Königreich (mit dem Titel From Then to You) und 1971 an Fans in den USA (mit dem Titel The Beatles Christmas Album) verschickt wurde. Sie ist absolut bezaubernd. Und verdient es, Teil der Festtagsfeierlichkeiten eines jeden Beatles-Fans zu sein.

„Let It Be“

Dieser mit einem Oscar ausgezeichnete Dokumentarfilm aus dem Jahr 1970 wurde nie auf DVD oder Blu-ray veröffentlicht. Auf Disney+ ist er zu sehen. Der Film zeigt die Beatles in ihrer unglücklichsten Phase, wie sie sich streiten und sich gegenseitig auf die Nerven gehen.

John Lennon beschrieb die Entstehung des Albums und des Films als „die elendeste Session der Welt“. Und in der Endfassung ist nicht einmal der Ausstieg von George Harrison aus der Band enthalten, der mitten in den Dreharbeiten für einige Tage erfolgte. Abgesehen davon enthält der Film auch einige der besten verfügbaren Aufnahmen hinter den Kulissen, die zeigen, wie die Fab Four tatsächlich Songs zusammenstellen. Ganz zu schweigen von ihrem letzten öffentlichen Konzert überhaupt (dem berühmten Mittagsauftritt auf dem Dach mit Billy Preston). Peter Jackson legte mit „Get Back“ später eine längere, also vollständigere Fassung der letzten Beatles-Tage vor.