Dieser Beatles-Song ist der größte Streaming-Flop bei Spotify

Als John Lennon und Paul McCartney 1963 begannen, Songs für das Album „With the Beatles“ zu schreiben, hatten sie eine Glückssträhne und brachten Klassiker wie „All My Loving“, „It Won’t Be Long“ und „All I’ve Got to Do“ heraus, die allesamt mehr als 30 Millionen Mal gespielt wurden.

Aber selbst die größte Songwriter-Partnerschaft der Rockgeschichte bringt manchmal einen Blindgänger hervor. Das ist der Fall bei „Little Child“, in dem es um einen einsamen Mann geht, der eine junge Frau zum Tanz auffordert. Es ist seither auf keinem einzigen Compilation-Album erschienen, was wahrscheinlich erklärt, warum es auf Spotify so weit unten rangiert. (Ihre Version von Carl Perkins‚ „Honey Don’t“ von Beatles for Sale wurde etwas weniger oft gespielt, aber Coverversionen zählen wir hier mal nicht mit).

Hat es „Little Child“ verdient, kaum gehört zu werden?

Ja. Die Schwarmintelligenz von Spotify ist in diesem Fall genau richtig. Die frühen Beatles-Platten wurden zwischen Tourneen und anderen Werbeverpflichtungen extrem schnell aufgenommen. Unausgegorene Stücke wie „Little Child“ hätten es nie auf das Album geschafft, nachdem sie 1966 langsamer wurden, nicht mehr auf Tournee gingen und sich darauf konzentrierten, dass es keine schwachen Momente auf ihren Alben gab.

McCartney selbst hat zugegeben, dass „Little Child“ nur ein „Albumfüller“ ist. Die meisten Gruppen würden ihre Seele verkaufen, um „Füllmaterial“ wie „Little Child“ zu schreiben, aber für Beatles-Verhältnisse ist dies ein sehr vergessenswertes Stück.

„Little Child“ hatte 6.119.345 Streams bei der Produktion dieses Textes (einer Übersetzung eines Artikels von rollingstone.com). Das ist deutlich mehr als der am wenigsten gestreamte Song der Rolling Stones, aber dazu bald mehr.