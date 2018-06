Beatsteaks in Berlin, das Wichtigste zuerst: Gibt’s noch Tickets?

Leider nein. Rund 22.000 Leute passen in die Waldbühne in Berlin-Charlottenburg, und das Venue ist restlos ausverkauft. Da muss man wohl auf Ebay und Co zurückgreifen, um noch Karten zu bekommen. Die Frage ist jedoch, wie lange die Sache mit den Resellern, die häufig Tickets zu überteuerten Preisen anbieten, noch gut geht. Ed Sheeran etwa hat Karten, die bei Viagogo in den Handel gebracht wurden, einfach stornieren lassen.

Wie wird das Wetter bei den Beatsteaks?

Wetter-Vorhersagen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Am Mittwoch meldet wetter.com für den Samstag, 09. Juni 2018:

Bis zu 26 Grad Celsius und leicht bewölkt bis sonnig. Regenwahrscheinlichkeit sinkt vom Mittag bis zum Abend von 35 Prozent auf 0 Prozent. Top!

Wie komme ich dorthin?

Die Waldbühnen-Homepage meldet: „Im Umfeld der Waldbühne ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Daher empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sollten Sie mit dem Auto anreisen so steht Ihnen der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Nutzen Sie hierzu die Zufahrt über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet. Weitere Informationen zum Parken finden Sie hier.“

Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr

Die Adresse der Waldbühne lautet:

Waldbühne Berlin

im Olympiapark

Glockenturmstraße 1

14053 Berlin

Wie wird für meine Sicherheit gesorgt?

Aus Sicherheitsgründen sowie für das Beschleunigen der Einlasskontrollen dürfen folgende Gegenstände auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche oder Rucksack bis max. DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche (PET) – (ohne Deckel bzw. Schraubverschluss!)

Sitzkissen und Decke

Folgende Gegenstände dürfen nicht auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche und Rucksack über DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Sperrige Gegenstände jeglicher Art: Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks etc.

Speisen und Snacks

Technische Geräte: Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, Ausnahme: Mobiltelefone

Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist erlaubt. In diesem Falle bitten wir unsere Besucher den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) zu nutzen und einen entsprechenden Nachweis vorzuzeigen.

Wie ist die Setlist der Beatsteaks?

Am 16. April spielte die Band in Dortmund:

Yours

Hello Joe

Frieda und die Bomben

Summertime

Automatic

Monster

Fever

She Was Great

Summer

Jane Became Insane

Policoro

Barfrau

Cut Off the Top

Badfish

Hand in Hand

Milk & Honey

Hey Du

40 Degrees

You in Your Memories

Not Ready To Rock

To Be Strong

I Do

Let Me In

Gentleman of the Year

I Don’t Care as Long as You Sing

Sabotage

Mich nerven Vorbands, also werde ich etwas später …

Moment! Vorband der Beatsteaks ist Tocotronic. Die sind durchaus so viel Wert wie ein Main Act.