Lucinda Williams: Exklusives Berlin-Konzert in der Passionskirche

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Lucinda Williams spielt im September ein exklusives Konzert in Deutschland. Die Americana-Sängerin wird in einem außergewöhnlichen Rahmen in der Passionskirche performen. ROLLING STONE präsentiert.

Die aus Louisiana stammende Künstlerin ist seit über drei Jahrzehnten eine Größe in der Musikwelt und entwickelte früh einen Stil zwischen Folk, Country und Rock. Ihre drei Grammy-Auszeichnungen und 17 Nominierungen sprechen für sich. Ihr letztes Album „Good Soul Better Angels“ brachte ihr durch seine politisch aufgeladene Message viel Aufmerksamkeit ein.

Infos zum Konzert

Am 13. September 2026 wird sie ihr Konzert in der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg spielen. Einlass ist ab 19:00 Uhr, die Veranstaltung startet um 20:00 Uhr.

Tickets sind ab dem 27.03.2026 um 10 Uhr über Eventim verfügbar.

Die Location

Der exklusive Rahmen der Passionskirche ermöglicht den Fans den Genuss einer intensiven, unvergleichlichen Atmosphäre. Die einzigartige Kulisse bietet Platz für 600 Gäste und schafft damit eine besondere Intimität – perfekt für Williams’ Musik, die voller Geschichten und geprägt von Erfahrung, Haltung und Tiefe ist.