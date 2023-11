Beatsteaks live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Ab dem 22. Juni 2024 gehen die Beatsteaks wieder auf Tour: Der Startschuss fällt in der Lucerna Musikbar in Prag und von dort touren sie durch 14 weitere Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis Oktober 2024 bespielen sie Locations verschiedener Größen von 500 Personen in Bern – und bis zu 17.000 in der Wuhlheide Berlin.

Die Band verspricht mit der Ankündigung:„ Wir werden Lieder von neun Alben zum Besten geben.“ Das heißt für Fans wahrscheinlich auch neue Songs.

Empfehlung der Redaktion Daryl Hall erwirkt einstweilige Verfügung gegen John Oates

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Tickets gibt es ab Donnerstag, 23. November 2024. Für die Berlin-Show in der Wuhlheide soll es vergünstigte Sozialtickets geben. Nähere Infos folgen ab dem Vorverkaufsstart. Karten und weitere Infos zur Tour gibt es hier.

„Please“-Tour 2024