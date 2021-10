Beirut: Neuen Song „Fisher Island Sound“ hier hören

Mit „Artifacts“, einer neuen Doppel-LP, wagt Zach Condon mit seinem Projekt Beirut den Blick zurück und zeichnet seine Entwicklung als Musiker nach. Eigentlich sollten nur einige Songs von älteren EPs für eine eigene Platte gesammelt werden, doch dann wurde etwas Größeres daraus.

Zach Condon: „Als die Entscheidung fiel, diese Sammlung neu zu veröffentlichen, habe ich mich dabei ertappt, wie ich meine Festplatten durchwühlte, um etwas Zusätzliches zu finden, das ich der Compilation hinzufügen konnte. Was mit ein paar unveröffentlichten Tracks aus meinen entscheidenden Jahren begann, wuchs schnell zu einer ganzen Reihe zusätzlicher Platten mit Musik aus meiner Vergangenheit heran, und zu einem größeren Projekt, bei dem ich alles, was ich fand, remixte und remasterte.“

„Artifacts“ erscheint am 28. Januar 2022. Einen ersten Eindruck der Compilation gibt es aber schon jetzt mit dem bislang unbekannten Stück „Fisher Island Sound“ (befindet sich auf der Seite B der LP: ‚The Misfits‘).

Condon: „Dieser Song wurde geschrieben, als ich in dem alten Familienhaus von Bandmitglied Ben Lanz an der Küste von Connecticut, am Fisher Island Sound, wohnte. Ich spielte jahrelang mit dem Text, bevor ich versuchte, in Brooklyn mit der Band eine erste Version aufzunehmen. Perrin Cloutier hatte sich selbst beigebracht, wie man ein neues Knopfakkordeon wunderbar spielt, und die Band klang wirklich bestens. In jenen Jahren fiel es mir jedoch schwer, die Songs mit Gesang zu versehen, und aus Angst, Stress und Selbstzweifeln habe ich einen Großteil der Musik aus dieser Zeit versteckt. Seitdem habe ich einige dieser alten Songs in einem anderen Licht wiederentdeckt, aber sie erinnern mich immer noch stark an die unsicheren Zeiten.“

Beirut: „Artifacts“ – Tracklist

SIDE A – Lon Gisland, Transatlantique, O Leãozinho

01 – Elephant Gun

02 – My Family’s Role In The World Revolution

03 – Scenic World

04 – The Long Island Sound

05 – Carousels

06 – Transatantique

07 – O Leãozinho

SIDE B – The Misfits

08 – Autumn Tall Tales

09 – Fyodor Dormant

10 – Poisoning Claude

11 – Bercy

12 – Your Sails

13 – Irrlichter

SIDE C – New Directions and Early Works

14 – Sicily

15 – Now I’m Gone

16 – Napoleon On The Bellerophon

17 – Interior of a Dutch House

18 – Fountains and Tramways

19 – Hot Air Balloon

SIDE D – The B-Sides