Benson Boone kündigt neues Album „American Heart“ an

Es war einer der prägenden Auftritte beim Coachella Festival am vergangenen Wochenende: Benson Boone spielte gemeinsam mit Queen-Gitarrist Brian May „Bohemian Rhapsody“. Das Publikum war zwar erst irritiert vom Auftritt des Rock-Veteranen, aber dann begeistert. Der Überraschungsmoment ging anschließend im Netz viral.

Ganz so unerwartet ist all das aber nicht: Boone, 22 Jahre alt, ist einer der Shootingstars der US-Songwriter-Szene. (Warum, lesen Sie in der Mai-Ausgabe des ROLLING STONE!). Seine Single „Beautiful Things“ entwickelte sich vergangenes Jahr zum Hit. Es war sogar der am meisten gehörte Track 2024.

Nun wird bekannt, dass der Sänger am 20. Juni mit „American Heart“ ein neues Album veröffentlichen wird. Als neuen Song gibt es nach „Sorry I’m Here For Someone Else” nun „Mystical Magical“ zu hören (auch den spielte Boone beim Coachella).

Benson Boone eifert Bruce Springsteen nach

Boone zum unheimlichen Erfolg von „Beautiful Things“: „Ich glaube, ich komme langsam an einen Punkt, an dem ich einfach möchte, dass die Leute wissen, dass es mehr gibt als nur diesen Song. Ich denke, diesen Punkt habe ich schon ein wenig überschritten. Aber natürlich liebe ich das Stück immer noch. Ich bin weiter stolz darauf. Und ich werde ihn noch eine Weile spielen, also hoffe ich, dass dieses Gefühl anhält.“

Die neuen Songs werden nach eigenen Angaben einen „Retro-Touch“ haben. „Vieles davon ist sehr Bruce Springsteen, Americana“, so der Sänger. Boone ist bereits für einige Konzerte und Festivals eingeplant, eine Tour für Deutschland ist noch nicht angekündigt.