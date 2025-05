Benson Boone: Amerikas neuer Superstar

Als Benson Boone aus einem 18 Meter über dem Utah Lake schwebenden Hubschrauber springen will – was Benson Boone gerne tut – schießt ihm ein einziger Gedanke durch den Kopf: Das wird der Hammer.

An klaren Tagen sind genau dieses Gewässer und die weißen Berge dahinter Teil des Panoramablicks von der Terrasse von Boones Haus. Einer spitzwinkligen, industriegrauen Luxusfestung mit hoch aufragenden Fenstern auf einer Klippe 30 Minuten südlich von Salt Lake City. „Es ist immer gut, Dinge im Leben auszuprobieren“, sagt Boone an einem Nachmittag Anfang Januar, während er von der Terrasse aus auf den fernen See und den endlosen azurblauen Himmel blickt. Er hat seine Hände in den Taschen einer für die Jahreszeit ungewöhnlich leichten Segeltuchjacke vergraben. „Zum Beispiel, was Abenteuer angeht. Wenn ich alles einmal ausprobieren kann, weiß ich, was mir gefällt. Und was nicht. Und ich weiß, dass ich gerne aus einem Hubschrauber springe.“

„Beautiful Things“, der Song, mit dem er sein Haus bezahlt hat, ist der meistgestreamte Titel der Welt im letzten Jahr, die Nationalhymne der Baby- und Welpen-Instagram-Reels, handelt von einem fast existenziellen Schrecken. In dem Boone Gott anfleht, ihm nicht das zu nehmen, was er liebt. Aber die meiste Zeit, sagt er, „bin ich kein ängstlicher Typ. Ich mache mir über viele Dinge keine Sorgen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Es gibt kein Zurück oder Aufgeben

Er macht sich keine Sorgen, wenn er auf der Bühne Rückwärtssaltos vor Klavieren macht. Auch wenn Versicherungsgesellschaften das vielleicht nicht so toll finden. Er zögerte nicht, sich 2020 als Teenager, der erst seit einem Jahr ernsthaft sang, für American Idol zu bewerben. Ein Hobby, das, wie er sagt, „aus dem Nichts kam, mich aber sehr schnell in seinen Bann zog“. („Sie werden Benson Boone lieben“, prophezeite eine der Jurorinnen, die scharfsinnige Katy Perry.) Er hatte keine Angst davor, 2021 aus den Top 24 des Wettbewerbs auszuscheiden und mitten in der Saison aus der Show zu verschwinden. Weil er entschieden hatte, dass dies einer echten Musikkarriere eher schaden als nützen würde. „Meine größte Schwäche – und manchmal auch meine größte Stärke – ist, dass ich, wenn ich mich für etwas entschieden habe, es auch durchziehen muss. Es gibt kein Zurück oder Aufgeben.“

Er hatte gerade seine erste volle Woche frei seit drei Jahren. Was alles war, was sein Gehirn brauchte, um sich aufzuladen und neu zu starten. Heute Abend, zum dritten Mal in Folge, geht er mit seiner Freundin, der quirligen Influencerin Maggie Thurmon, die gerade oben abhängt, zum Snowboarden. „Ich bin bereit für dieses Jahr“, sagt er und atmet tief durch. „Ich bin so ausgeruht und mein Geist ist so klar. Es ist unglaublich.“

Er hatte schon vorher kleinere virale Hits. Aber „Beautiful Things“ machte ihn zum Star. Und es ist die Art von unkontrollierbarem Riesenhit, der sogar den Künstler, der ihn aufgenommen hat, in den Schatten zu stellen droht.

Benson Boone: „Beautiful Things“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich meine, das ist der Grund, warum ich hier bin“, sagt Benson Boone. „Das ist der Grund, warum dieses Jahr ein großes Jahr war.“ Er singt es immer noch mit scheinbar frischer Leidenschaft. Nicht dass er eine Wahl hätte, wenn man bedenkt, wie sehr es ihn an die Freddie-Mercury-artige Spitze seines beachtlichen Stimmumfangs treibt. „Es ist nicht wirklich ein Song, den man halbherzig singen kann, weißt du?“

Aber er ist gerade dabei, ein neues Album fertigzustellen, das vorläufig den Titel American Heart trägt und im Frühjahr oder Sommer erscheinen soll. Und er ist mehr als bereit, über seinen Hit hinauszugehen. „Ich glaube, ich bin an dem Punkt angelangt, an dem ich einfach möchte, dass die Leute wissen, dass es mehr als nur diesen einen Song gibt“, sagt er. „Ich glaube, ich bin ein wenig über diesen Punkt hinaus. Aber natürlich liebe ich den Song immer noch. Ich bin immer noch stolz darauf. Und ich werde es noch eine Weile aufführen. Also hoffe ich, dass dieses Gefühl anhält.“

Bis zur Veröffentlichung dieses Albums hat er insgesamt nur etwa zwei Dutzend Songs veröffentlicht. Daher hat er bereits einiges vom neuen Album in seine Konzerte eingebaut. Vor allem, weil er sich nach Uptempo-Material sehnt, das zu seiner Sportlichkeit auf der Bühne passt.

„Beautiful Things“ begann als zwei in Arbeit befindliche Songs, die zusammengejammt wurden, sodass es sich in den Strophen als Ballade tarnt, bevor es in volle Rock-Crescendos ausbricht. Der ‚Bitte bleib‘-Teil im Refrain hat sogar eine seltsame Ähnlichkeit mit dem ‚Hey, warte‘-Teil im Refrain von Nirvanas ‚Heart-Shaped Box‘. Die Allgegenwart des Songs unterstreicht die verblüffende, aber entscheidende Hinwendung des Pops der 2020er Jahre zu Gitarren und (relativ) live klingender Instrumentierung. Von Olivia Rodrigo bis Teddy Swims. Und auf seinem neuen Album versucht Benson Boone, dort anzuknüpfen, wo diese Energie aufgehört hat.

Ökoradikal, Sänger, Krimineller, Sektenführer: Inside Carbon Nation

„Vieles davon„, sagt er, ‚ist sehr Bruce Springsteen, Americana, eher im Retro-Stil.‘ Er weiß nicht, ob er dieses Mal eine weitere weltweite Single hat, aber darum geht es nicht unbedingt. ‚Alles begann damit, dass ich an den Song ‘Beautiful Things“ glaubte. Jetzt habe ich ein ganzes Album fast fertig – und ich habe noch nie so sehr an ein Werk geglaubt.“

Er schreibt seine Songs immer noch hauptsächlich auf einem Stutzflügel, der seiner verstorbenen Urgroßmutter gehörte und in einem sonnigen Eckzimmer seines Hauses steht. Seine ersten Kompositionen auf diesem Instrument spiegelten einen starken Einfluss von Adele und Sam Smith wider, mit vielen gefühlvollen Balladen, darunter „In the Stars“, ein Titel, der der ursprünglichen Besitzerin des Klaviers gewidmet ist. „Als ich anfing, fühlte ich mich damit am wohlsten“, sagt er. „Jetzt, wo ich herausgefunden habe, wie ich gerne auftrete und wie ich von anderen gesehen werden möchte, habe ich so viel Energie auf der Bühne, dass es mir schwerfällt, ein Set mit langsamen Liedern zu spielen. Am Anfang hat mich das fertiggemacht, weil ich dachte: „Ich will etwas Cooles machen, aber ich sitze an diesem Klavier und singe ein Lied über meine tote Oma.“ Es war hart!“

Seine Fangemeinde ist jung und weiblich, und er hat gelernt, wie man Schreie auslöst. Aber das mit dem Frauenschwarm ist ihm etwas unangenehm. „Ich erinnere mich definitiv an eine Zeit, in der ich mein T-Shirt auszog, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte“, sagt er. „Nach vielen Auftritten fängt man an, zu verstehen, was die Leute mögen und was nicht, was Mädchen mögen und was nicht. Es ist eine Kunst, jemanden verrückt zu machen. … Ich möchte auch nicht, dass die Leute zu einer Show kommen und erwarten, dass ich einfach mein T-Shirt ausziehe und es wie eine Waffenausstellung wird. Erstens habe ich nicht die Waffen dafür. Zweitens geht es mir einfach nicht darum. … Ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass meine körperliche Form der Hauptantrieb meiner Shows ist.“

Ein Teil seines Unbehagens, gibt er zu, rührt von seinem starken Selbstbewusstsein her. Er hat in den letzten Monaten hart trainiert und sein Kühlschrank ist voll mit Erdbeer-Vanille-Proteinshakes. „Es ist ätzend, sich ständig nur darauf zu konzentrieren“, sagt er mit leiserer Stimme. „Weil ich so unglaublich streng mit mir bin, und wenn ich zu viel über mein Aussehen nachdenke, bringt mich das um, weil es immer etwas gibt, das ich noch besser machen könnte. Es gibt immer eine Frisur oder meine Arme könnten größer sein. Meine Schultern könnten größer sein. Es nimmt kein Ende. Ich kann es mir nicht leisten, so zu denken, weil ich nie glücklich sein werde, wenn ich so denke.“

„„Ich kann nicht die Sexikone des Jahrhunderts sein“, sagt Boone. „Einfach weil ich nicht so bin.““

Manche Menschen gehen fälschlicherweise davon aus, dass diese Probleme männliche Prominente nicht betreffen, sage ich ihm und denke dabei an die ernsteren Probleme mit dem Körperbild, die Ed Sheeran vor nicht allzu langer Zeit mit mir geteilt hat, oder an die Art und Weise, wie D’Angelo sich den Forderungen widersetzte, sein eigenes T-Shirt auf der Bühne auszuziehen. „Alter, das beeinflusst mich sehr“, erwidert Boone. „Natürlich trainiere ich gerne und möchte meine körperliche Form beibehalten, weil ich das muss. Aber ich kann nicht die Sexikone des Jahrhunderts sein, nur weil ich nicht so bin.“

„ICH FAHR NUR EIN WENIG HERUM“, sagt Boone und steuert seinen SUV durch die verschlafene Siedlung, die sein Haus umgibt. „Wir fahren nirgendwo hin.“ Wir sind ins Auto gestiegen, um einige seiner neuen Songs anzuhören, die er zusammen mit einem seiner „Beautiful Things“-Kollegen, Jack LaFrantz, innerhalb von 17 Tagen geschrieben hat. Er beginnt mit „Young American Heart“, einem treibenden, an die Band The Killers erinnernden Song über einen beinahe tödlichen Autounfall, den er als Teenager mit seinem besten Freund hatte: „Wenn ich als junger Amerikaner sterben sollte und dies die letzte Nacht war, die wir je wieder haben würden, wäre ich damit einverstanden, solange ich dort bin, wo du bist.“

Hose von Dsquared. Stiefel von Christian Louboutin. Vintage-Kettenhemd. Schmuck von David Yurman.

Um im Studio in den Performance-Modus zu kommen, zieht Boone es vor, so wenig wie möglich zu tragen, also neigt er dazu, sein Hemd auszuziehen, bestätigt LaFrantz später. „Nichts, nicht einmal Kleidung, darf den Gesang stören“, sagt LaFrantz, der ein enger Freund von Boone geworden ist – er hatte sogar schon vor ihm einen Schnurrbart und glaubt, dass er ihn zu diesem Look inspiriert hat. „Ob er auch eine Hose trägt oder nicht, kann ich weder bestätigen noch dementieren.“ Auf jeden Fall taten Boone und LaFrantz ihr Bestes, um so zu tun, als gäbe es keinen Druck, in die Fußstapfen von „Beautiful Things“ zu treten. „Das Studio ist eine Art heiliger Ort“, sagt LaFrantz. „Wir wollen immer, dass es sich so anfühlt und dass es sich nicht ändert, wegen des Erfolgs oder sonst etwas. Wir haben versucht, nicht zu viel darüber nachzudenken.“

Boone spielt „Mr. Electric Blue“, ein ELO-ähnlicher Song über die Heldenverehrung seines Vaters, eines kantigen Typen, der im Computerbereich arbeitet und mit Anfang fünfzig immer noch eigene Rückwärtssaltos machen kann. „Er ist ein richtiger Mann“, singt er. „Ein guter, hart arbeitender Amerikaner, aber er ist nicht der Typ, mit dem man sich anlegen will.“ Der nächste Song, „The Man in Me“, nicht zu verwechseln mit dem Dylan-Song, ist synthetischer und tanzbarer und scheint von einer Beziehung zu handeln, die weniger glücklich ist als die, in der er sich derzeit befindet: „Du hast den Mann in mir genommen/Du hast seinen Verstand genommen.“ Es gibt auch eine Ballade über das Vermissen seiner Mutter, „The Mama Song“.

Das Lied, von dem er glaubt, dass es am erfolgreichsten sein wird, heißt „Mystical Magical“, ein schrulliger Popsong im Stil der Siebziger mit einer eingängigen R&B-Basslinie, bei dem er seine Stimme im Refrain so hoch schraubt, dass er ihn mit Tiny Tims „Tiptoe Through the Tulips“ vergleicht, eine Referenz, die ich nicht erwartet hatte.

Ein weiterer Favorit ist „I Wanna Be the One You Call“, ein energiegeladener Popsong mit einem mitreißenden Refrain. Es handelt sich um eine mutierte Version eines früheren, fast aufgegebenen Tracks, der Boone überhaupt nicht gefiel, wobei die endgültige Version in einer Session mit dem häufigen Frank Ocean-Mitarbeiter Malay entstand. „Es war so schnell einer meiner Lieblingssongs, die ich je gemacht habe“, sagt Boone. „Ich war so überrascht. Und es kam aus dem Nichts, denn der Song davor war wirklich so schlecht. Ich glaube, es war der erste, den wir für das Album gemacht haben. Das hat sozusagen den Anstoß gegeben. Ich war richtig motiviert, danach weitere Songs zu machen, die für mich auf diesem Niveau waren.“

Boone war schon lange vor seiner Zeit als Sänger ein Pop-Fan. Er wuchs im ländlichen Monroe, Washington, auf und war ein sportliches Kind, das sich gerne im Freien aufhielt und bis zu seinem späten Teenageralter nicht einmal ein Handy hatte. Er und seine vier Schwestern putzten jeden Abend die Küche zu einer Pandora-Playlist, die auf „Hooked on a Feeling“ basierte und Hits von Springsteen, Stevie Wonder, Michael Jackson und Queen enthielt – „eine wirklich unglaubliche Ära der Musik“, sagt Boone.

Oberteil und Schal von YSL. Hose von Ferrari. Kette von Bulgari.

Und er hatte seine eigenen musikalischen Obsessionen. „Ich habe Justin Bieber und One Direction immer geliebt“, sagt er. „Ich meine, es war mir zu peinlich, das vor meinen Freunden zuzugeben.“ Kam er durch seine Schwestern zu ihnen? Er schüttelt ein wenig verlegen den Kopf. „Ehrlich gesagt war ich wahrscheinlich ein größerer Fan von ihnen als jede meiner Schwestern.“ Er und sein Freund Eric, der bei dem Autounfall von „Young American Heart“ dabei war, schauten sich ihre Videos „stundenlang“ an. „Vor allem One Direction“, sagt Boone. „Wir dachten, in einer Boyband zu sein, wäre das Coolste überhaupt. Und das war, bevor ich überhaupt wusste, dass ich singen kann. Ich fand sie einfach so cool. Der Gedanke, dass uns Hunderte von Mädchen hinterherjagen, war wahrscheinlich das Coolste überhaupt. Aber wir würden das natürlich nie jemandem erzählen.„ Er erinnert sich daran, wie er mit Eric zu Hause Biebers Dokumentation “Never Say Never“ gesehen hat, die sie aber schnell ausschalteten, als eine seiner Schwestern nach Hause kam.

Aber in seinem eigenen Leben als Popstar sträubt er sich gegen Vergleiche. „Ich will nicht so sein wie Harry Styles“, sagt er, „und so wie Freddie Mercury, und so wie Justin Bieber, und so wie One Direction, weil ich das nicht bin. Ich bin Benson Boone! Ich bin völlig anders.“

Neben der ganzen „Größter-Song-der-Welt“-Sache hat Boone im vergangenen Jahr eine weitere große Auszeichnung erhalten: Er war einer der wenigen männlichen Vorgruppen bei Taylor Swifts Eras Tour, bei einer Show im Juni im Londoner Wembley-Stadion. „Ich wusste nicht einmal viel über sie“, sagt Boone. „Ihr Team hat sich bei mir gemeldet und ich habe mir buchstäblich in die Hose gemacht. Ich konnte es nicht glauben. Es war verrückt, also habe ich angefangen, mir mehr von ihrer Musik anzuhören. Ich wollte nicht zu dieser Show gehen und nichts über sie wissen.“

Er kam wie verwandelt zurück. „Sie ist eine unglaubliche Performerin und hat eine unglaubliche Welt um sich herum aufgebaut, die ihresgleichen sucht“, sagt Boone. „Es ist unglaublich zu sehen, wie gigantisch ihre Show ist, einfach unzählige bewegliche Teile hinter den Kulissen, von denen niemand etwas weiß. Sie ist einzigartig. Sie ist so ein aufrichtiger Mensch. Ich hatte das Privileg, eine Weile mit ihr zu sprechen, und sie ist so nett.

Und sie hat mich auf der Bühne besonders hervorgehoben, was nicht nötig gewesen wäre. Das hat meine Sicht auf so viele Dinge verändert, die ich in meine eigene Karriere einbringen möchte. Allein die Art und Weise, wie ich Menschen und meine Crew behandle, wenn ich sehe, wie sie Menschen behandelt. Es gibt viele Leute, die Taylor Swift nicht mögen. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber wenn man etwas gegen sie hat und sie nicht kennt, finde ich das nicht fair.“

BOONE WUCHS in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage auf, und seine Familie war gläubig. „Mein Glaube bestimmt alles, was ich tue, und meine Sicht auf das, worum es im Leben geht“, sagte seine Mutter 2017 in einem Artikel über die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit seiner Familie gegenüber einer Lokalzeitung. „Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als meine Familie zu stärken und anderen Menschen zu helfen. Das macht mir Freude.“

Aber im Moment, sagt Boone, während er in seiner Küche auf und ab geht, „möchte ich nicht Teil einer einzigen Religion sein. Ich habe meine eigene Meinung. Einige kommen aus dieser Religion, einige aus dieser Religion, einige aus keiner Religion.“ Der Bruch kam leise und früh. „Als ich aufwuchs, sprachen viele Leute in der Kirche über ihre Erfahrungen, diese persönlichen Offenbarungen und Gefühle und Stimmen. Ich habe das nie so körperlich wahrgenommen wie sie, und so war ich immer verwirrt und frustriert. Ich hatte immer Angst, das gegenüber anderen anzusprechen, weil ich einfach nicht akzeptieren wollte, dass ich nicht das fühlte, was alle anderen fühlten.“ Schließlich gestand er es einem Freund, der antwortete: ‚Gott sei Dank. Mir geht es genauso.‘

Bevor Boone sein Studium abbrach, um sich der Musik zu widmen, verbrachte er ein Semester an der Brigham Young University, aber das war während der Corona-Pandemie, sodass er keine Erfahrung mit den verschiedenen Regeln auf dem Campus hatte – der Kleiderordnung, dem Verbot von Sex, Bärten und Fluchen. Er ist dankbar, dass seine Gefühle in Bezug auf den Glauben seine Beziehung zu seinen Eltern nicht beeinträchtigt haben. „Meine Eltern haben definitiv ihre eigenen Ansichten, aber wenn es um Religion und Gott geht, wollen sie, dass ich mir selbst darüber klar werde“, sagt er. „Und was auch immer ich herausfinde und was auch immer ich für richtig halte, das ist es, was sie für mich wollen.“

Er vergleicht seine religiöse Unsicherheit mit der Politik, einem weiteren Thema, auf das er nicht besonders gerne im Detail eingeht. „Die Leute denken, wenn man eine oder zwei Ansichten hat, die links oder rechts liegen, dann muss man links oder rechts sein. Und ich glaube nicht, dass das so ist.“ Er möchte jedoch klarstellen, dass er sich mit dem Titel seines Albums American Heart nicht in einen Kulturkampf verwickeln lassen will. „Es ist überhaupt nicht politisch“, sagt er. „Es ist eher eine persönliche Sache. Es geht nur um mich. American Heart ist mein Herz, und es ist nicht mein Herz, weil es amerikanisch ist. Es ist mein Herz, weil ich Benson Boone bin.“

Mormone oder nicht, er trinkt immer noch keinen Alkohol und nimmt keine Drogen. Er hat zumindest Kaffee probiert, der in der Religion ebenfalls verboten ist. „Es gab eine Zeit, in der ich Kaffee wirklich mögen wollte“, sagt er, „und [ich] ging mit Maggie in dieses Lokal in L.A. und probierte jeden Tag einen Schluck von ihrem Kaffee und er schmeckt buchstäblich wie verbranntes Holz.“

Er ist überzeugt, dass er sich von anderen Substanzen fernhalten muss, zu seinem eigenen Besten. „Ich denke einfach, dass ich sterben würde“, sagt er. „Weil ich so eine süchtig machende Persönlichkeit habe. Ich habe das Gefühl, wenn ich anfangen würde, würde ich es so sehr tun, dass meine Gesundheit einfach nachlassen würde und ich die Tour nicht mehr so sehr genießen könnte.“ Aber woher weiß er überhaupt, dass er eine süchtig machende Persönlichkeit hat? „Alter, Süßigkeiten“, sagt er, als wäre das offensichtlich.

Er und sein Manager und bester Freund Jeff Burns, ein selbstbewusster Mittdreißiger, der sich auch einen Schnurrbart hat stehen lassen, pflegten beim Brainstorming der Social-Media-Strategien, die Boones Karriere beflügelten, Unmengen an Wild Berry Blast-Energy-Drinks zu sich zu nehmen. „Wir haben die geknackt, und das war unsere ‚Scheme Time‘ sagt Boone. „Wir tranken sie und dachten, dass sie unser Gehirn darauf vorbereiten würden, die Welt zu erobern.“ Richtig angeheizt postete er wochenlang Dutzende von TikToks, während er versuchte, frühen Singles wie „Ghost Town“ zum Durchbruch zu verhelfen.

Hemd von Roberto Cavalli. Weste von Issey Miyake. Hose von Fendi. Schuhe von Jimmy Choo. Sonnenbrille von Dsquared. Schmuck von David Yurman.

Aber wenn Boone ein echtes Laster hat, dann ist es seiner Meinung nach Stolz. „Ich glaube, dieses Jahr hat mich viel gelehrt, vor allem, dass es unglaublich leicht ist, sich von seinem Ego mitreißen zu lassen“, sagt er. „Nach ‚Beautiful Things‘ dachte ich: ‚Alter, ich kann alles.‘ Und das kann ich nicht.“ Alle zwei Wochen unterzieht er sich zusammen mit Burns einem „Ego-Check“. „Es ist gut, darüber zu reden: ‚Hey, weißt du, ich bin nicht der König der Welt. Ich bin nicht jemand, den jeder auf der Welt kennt. Ich bin immer noch ein aufstrebender Künstler.‘

Es war jedoch seine Mutter, die ihm das wirklich klarmachte. „Ich habe meiner Mutter etwas wirklich Bissiges gesagt“, sagt er und zuckt bei der Erinnerung zusammen. „Ich habe aufgelegt. Ich dachte: ‚Was mache ich da? Ich habe meine Mutter, diesen süßen Engel von einer Frau, einfach angeblafft.‘ Und ich fühlte mich so schlecht, dass ich sie etwa 20 Minuten später anrief und sagte: ‚Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.“ Sie schlug vor, dass Boone einige Zeit damit verbringt, eine Liste der Dinge aufzuschreiben, für die er dankbar ist, und der Lektionen, die er im vergangenen Jahr gelernt hat. ‚Du machst gerade als 21-jähriger Junge eine Menge durch‘, sagte seine Mutter, ‚und das ist nicht normal. Nicht jeder macht das durch. Nimm dir das mal eine Sekunde lang zu Herzen.‘

Also setzte er sich in eine Wohnung in L.A. und machte eine Liste all der neuen schönen Dinge in seinem Leben. „Wenn dieses Jahr noch bedeutender wird als das letzte, möchte ich bereit sein, das, was mich ausmacht, zu bewahren“, sagt er. „Ich möchte einfach alles festhalten, was ich habe. Wenn dieses Jahr noch bedeutender wird, wird es so leicht sein, sich mitreißen zu lassen. Wieder einmal.“

Einige Wochen später, als er für die Grammy-Woche wieder in Los Angeles ist, denkt er immer noch über die Zukunft nach. Frisch von einer Probe für Clive Davis‘ Grammy-Party, bei der er wieder „Beautiful Things“ singen wird, sitzt er im Fond eines SUV mit Chauffeur auf dem Weg zu seinem Hotel in West Hollywood. „Egal, wie meine Karriere verläuft, ich glaube nicht, dass ich mich jemals einfach nur entspannen und nichts tun kann, wenn ich erwachsen bin“, sagt er und blickt aus dem Fenster.

Moment mal. Wenn er … erwachsen ist?