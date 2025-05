Gyrofield: Die Erneuerer

Biopics über Bruce Springsteen und die Beatles: Was wissen wir über die Filme?

Die Welt lernte Gyrofield zum ersten Mal durch einen Witz kennen. Es war 2019, und Kiana Li war ein Teenager, der in Hongkong auf seinem Computer Beats machte. „Das war eine gute Zeit“, sagt die 22-jährige Li mit einem Lächeln. „Ich hatte das Gefühl, dass alles passieren könnte. Ich musste einfach die Musik machen, um zu sehen, was passiert.“

Also produzierten sie einen Track, der die aufstrebende Tech-House-Szene veräppeln sollte. Sie nannten ihn „Out Of My Mind“, und er wurde fast eine Million Mal auf Spotify gestreamt. Seitdem hat Li (die sich etwa zur gleichen Zeit als trans geoutet hat) einen Katalog voller atemberaubender Curveballs und verrückter Beats erstellt, die von einigen der größten Namen der elektronischen Musik mitkreiert wurden.

Auf „Downpour (Cold Summer Mix)“ von 2023 überarbeitet Gyrofield ein Sample von sich selbst, wie sie mit sechzehn singt. „Es ist ziemlich interessant, einen wirklich alten Teil von mir einzufangen“, sagt sie.

Text: Sam Davies