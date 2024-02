Dave Grohl grillte während des Super Bowls für Wohnungslose

Während viele Menschen am Super-Bowl-Sonntag auf dem Sofa oder im Stadion saßen und das NFL-Game verfolgt haben, nutzte Dave Grohl die Zeit für etwas anderes. Gemeinsam mit Freund:innen verbrachte er über 24 Stunden damit, für Wohnungslose insgesamt über 100 Schweinehälften zu grillen und dadurch 1800 Mahlzeiten für bedürftige Personen bereitzustellen.

Das jüngste Grill-Event

Für den Foo-Fighters-Gitarristen war es nicht das erste Mal, dass er für einen guten Zweck gegrillt hat. In der Vergangenheit hat er mit seiner Firma „Backbeat Barbecue“ beispielsweise bereits große Mengen an Grillwaren für Feuerwehrwachen und Bedürftige zubereitet. Für seine jüngste,wohltätige Aktion hat sich Grohl mit „Hope the Mission“, einer Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Armut, Hunger und Obdachlosigkeit bei Einzelpersonen und Familien zu verhindern, zu verringern und zu beseitigen, und dem Woodlands Family Shelter in Woodland Hills in Kalifornien zusammengetan.

Diese zeigten sich äußert dankbar für den Einsatz des Musikers und schrieben dazu auf ihrem Instagram-Account gepaart mit einigen Einblicken in den Tag: „Wir sind überwältigt von Dave und dem Engagement des Backbeat-Barbecue-Teams, Menschen in Not zu helfen. Wir hoffen, Sie sind genauso inspiriert wie wir! Wenn Sie es nicht sind… schauen Sie sich das Ende der Folie an. Wie kann Ihnen nicht warm ums Herz werden, wenn Sie die FREUDE sehen, die unseren Teilnehmern widerfahren ist?“

Instagram-Beitrag von „Hope the Mission“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dave Grohl auf Tournee mit den Foo Fighters

Es bleibt abzuwarten, ob Dave Grohl in den nächsten Monaten noch häufiger Zeit haben wird, um sich für gemeinnützige Aktionen dieser Art zu engagieren. Ab Mai wird der Künstler nämlich erstmal wieder mit seiner Band, den Foo Fighters, auf Tour sein. Bisher sind Konzerte bis Ende August in den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich sowie einige Festivals in Europa angesetzt.