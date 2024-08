Berichte: Oasis-Reunion für 2025 steht fest

Die Gerüchte gab es immer und immer wieder, aber diesmal soll angeblich wirklich, wirklich etwas dran sein: Im Jahr 2025 steht eine Reunion von Oasis an, 16 Jahre nach ihrem letzten Live-Auftritt.

Das berichtet die „Sunday Times“, die im Gegensatz zur britischen Yellow Press nicht dafür bekannt ist, Spekulationen anzuheizen. „Brancheninsider“ seien sich demnach sicher, dass Noel und Liam Gallagher im nächsten Sommer zum ersten Mal seit dem V Festival in Stafford am 22. August 2009 wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen werden.

Angedacht seien Konzerte im Heaton Park bzw. im Wembley-Stadion – zehn Konzerte insgesamt. Von einer Tournee, geschweige denn Auftritte in Deutschland ist (noch) nicht die Rede.

Liam Gallagher selbst befeuerte die Gerüchte. Nach der Veröffentlichung des „Times“-Artikels antwortete er auf X einem User, der auf einen Tweet der „Sunday Times“ geantwortet hatte: „Wir sehen uns an der Front“.

Glastonbury auch?

Es wird auch gemunkelt, dass ein Gig als Headliner beim Glastonbury-Festival geplant ist. Einen Jubiläumsanlass gäbe es auf jeden Fall: im Jahr 2025 feiert ihr zweites Album „(What’s the Story) Morning Glory?“ sein 30. Jubiläum.

In einem Clip der Plattenfirma, der am Donnerstag (23. August) anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Debütalbums „Definitely Maybe“ veröffentlicht wurde, äußerte sich Noel in untypischer Weise lobend über Liam. „Wenn ich einen Song sang, klang er gut. Wenn er ihn gesungen hat, klang er großartig“, sagte Noel über seinen jüngeren Bruder. Er fuhr fort: „Ich kann nicht ‚Cigarettes & Alcohol‘, ‚Rock’n’Roll Star‘ und all das singen. Ich habe nicht die gleiche Einstellung wie er. Meine Stimme ist wie ein halbes Guinness an einem Dienstag – sie ist in Ordnung. Liams Stimme ist zehn Shots Tequila an einem Freitag“.

Spekulationen gibt es auch über die Besetzung einer möglichen Reunion-Band. Paul „Bonehead“ Arthurs schiene sicher dabei zu sein, da er auch mit Liam auf Tournee war. Ob der ursprüngliche Schlagzeuger Tony McCarroll und der ursprüngliche Bassist Paul „Guigsy“ McGuigan wieder mit der von der Partie sind, steht jedoch in den Sternen.