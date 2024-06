Es scheint, als klammern sich Fans von Oasis an jeden Halm, der auf eine Reunion der Band hindeuten könnte. Zuletzt kündigten die zerstrittenen Brüder anlässlich des 30. Jubiläums von „Definitely Maybe“ eine Special-Edition der Platte an – durch das kryptische Promovideo hofften Anhänger:innen vorerst auf eine Wiedervereinigung.

Nun sorgt ein neuer Grund für einen höheren Herzschlag bei den Fans: Bei einer Show von Liam Gallagher entdeckte ein Konzertgänger eine ganz besondere Platzreservierung: „Reserviert für Noel Gallagher“ stand auf dem Schild.

Oasis-Fans machen sich über das Schild lustig

Ob Noel Gallagher die Sitzplatzreservierung angenommen hat, ist nicht bestätigt, jedoch unwahrscheinlich. Eine X-Nutzerin schrieb unter den Post: „Liam macht das für jede Show, in der Hoffnung, dass Noel irgendwann mal auftaucht …“ Auf die Frage hin, ob der ältere Gallagher-Bruder denn zum Gig gekommen wäre, kommentierte der Verfasser des Beitrags: „Vielleicht war er getarnt vor Ort“. Doch Fans glauben nicht, dass der 57-Jährige sich das Konzert in der O2-Arena in London angeschaut hat. „Kannst direkt einen Platz aufrutschen“, witzelte ein Nutzer. „Cool, du wirst auf jeden Fall freie Sicht vor dir haben“, schrieb eine andere.

Liam Gallagher bietet Noel die Kinderspielecke an

Ein Fan von Oasis fragte Liam Gallagher persönlich, ob er sich über einen Besuch von Noel freuen würde. Sie fragte: „LG, was würdest du tun, wenn Noel bei einem deiner Gigs auftauchen würde? Würdest du ihn auf die Bühne holen?“ Liam Gallagher antwortete typisch trotzig: „Wir haben eine kleine Ecke für Kinder Backstage aufgebaut, mit Bällebad und Malbüchern. Er kann sich dort aufhalten bis wir die Show fertig gespielt haben“, schrieb der jüngere Bruder.

Oasis-Reunion: Wer macht den ersten Anruf?

Tatsächlich wirkt eine Wiedervereinigung der Band seit einiger Zeit gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Zuletzt wurden Fans im Februar 2024 hellhörig, als Liam Gallagher eine Reunion mit seinem Bruder Noel Gallagher nicht für komplett ausgeschlossen hielt. Allerdings müsse dieser sich zuerst bei ihm melden, so der 51-Jährige. „Er weiß, dass ich ihn nicht anrufen werde“, stellte er klar. Damit bezog er sich auch auf ein Interview, das sein Bruder im vergangenen Jahr gab. Gegenüber der „Times“ sagte dieser zum Thema einer Reunion: „Liam hat noch nicht angerufen“.

Vollständig schloss Liam Gallagher eine Zusammenkunft der Gruppe jedoch nicht aus. Doch er scheint auf seinem Punkt zu beharren: „Er ist derjenige, der die Gruppe aufgelöst hat, also kann er auch anrufen“, fuhr der Musiker fort. „Wenn er nicht anruft, gibt es auch keine Wiedervereinigung.“ Bereits diese Worte klingen trotz Ultimatum nach mehr Bereitschaft, die Britpop-Band wiederzubeleben, als zuvor. Noch gewillter, zu Oasis zurückzukehren, wirkten seine weiteren Worte: „Um fair zu sein, kann ich mir das vorstellen. In seinem Privatleben haben sich Dinge geändert, also kann ich mir vorstellen, dass er zurückblickt und sich denkt: ‚Weißt du was? Ich war sehr gemein zu meinem kleinen Bruder.’“