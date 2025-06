Spielen Linkin Park 2026 bei Rock am Ring/Rock im Park?

Die energetische Performance vor dem Finale der Champions League war für Linkin Park auch so etwas wie der Appetitanreger für den kommenden Europa-Teil ihrer „From Zero“-Tour.

Los geht’s am 12. Juni beim Nova Rock Festival in Österreich. Am 16. Juni ist mit Hannover erstmals Deutschland dran. Vier Gigs (Berlin, Düsseldorf, zweimal Frankfurt) folgen.

Auch im kommenden Jahr werden uns Linkin Park einen Besuch abstatten – und da wird es interessant. Während Konzerte am 01. Juni (Hamburg) und 11. Juni (München) bereits fest eingeplant sind, ergibt sich aus den bisher bekannten Tour-Plänen eine Lücke im Kalender.

Linkin Park und Rock am Ring/Rock im Park – das ist ein Match

Die könnte laut „InFranken“ darauf hindeuten, dass die Band einen Abstecher zu Rock am Ring und Rock im Park machen könnte. Zwar spielen Linkin Park noch am 9. Juni 2026 in Wien, aber ansonsten eben bisher nichts.

Das würde durchaus passen, denn Rock am Ring und Rock im Park finden 2026 vom 05. bis 07. Juni statt. Ein Festival-Auftritt in Deutschland war bislang auch nicht angesetzt. Eine Bestätigung dafür gibt es noch nicht, aber sie könnte zeitnah nach der aktuellen Ausgabe der beiden Live-Events erfolgen. Auch Metallica sind für einen Headliner-Gig im Gespräch.

Die letzten Konzerte von Linkin Park auf deutschen Festivals fanden im Juni 2017 statt. Damals traten sie sowohl beim Hurricane Festival als auch beim Southside Festival auf. Diese beiden Gigs waren die letzten Festivalshows der Band in Deutschland vor dem Tod von Chester Bennington im Juli 2017.

Linkin Park zählten in der Vergangenheit zu den Stammgästen bei RaR und RiP. ZU sehen waren sie dort 2001, 2004, 2007, 2012 und 2014.