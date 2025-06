Video: Der Power-Auftritt von Linkin Park bei der Champions League

Linkin Park traten am Samstagabend im Rahmen der Eröffnungsshow zum UEFA Champions-League-Finale in München auf. Die Rockband spielte vor dem Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand vier Songs – „The Emptiness Machine“, „In The End“, ‚Numb‘ und „Heavy Is The Crown“ – für das Publikum in der Münchner Fußballarena.

Dodger Stadium als Highlight

Die Show findet im Vorfeld der Welttournee der Band statt, mit der sie ihr letztes Album „From Zero“ aus dem letzten Jahr promotet. Der nordamerikanische Teil der Tournee beginnt am 29. Juli im Barclays Center in Brooklyn. Linkin Park wird dann im August und September durch die WeltLand touren – darunter ein großes Konzert im Dodger Stadium mit Queens of the Stone Age –, bevor die US-Tournee am 24. September in Seattle endet.

Die Rückkehr von Linkin Park: Kontroverse und Neuanfang

Linkin Park starteten ihre Reunion-Tour im vergangenen Herbst trotz Protesten des Sohnes und der Mutter des verstorbenen Chester Bennington. Und einer Kontroverse um den neuen Sänger Emily Armstrong , die mit Danny Masterson in Verbindung steht. Das letzte Album der Band, „From Zero“, ist ihr erstes seit „One More Light“ aus dem Jahr 2017.

Die Band nahm Armstrong im vergangenen September offiziell in ihre Besetzung auf. Bei ihrem ersten Auftritt in neuer Besetzung sagte Frontmann Mike Shinoda zum Publikum: „Wir sind begeistert, wieder hier zu sein. Es geht nicht darum, die Vergangenheit auszulöschen. Es geht darum, dieses neue Kapitel in der Zukunft aufzuschlagen. Und für jeden einzelnen von euch hier aufzutreten. Wir haben es geliebt, diese Musik zu schreiben. Wir sind verdammt aufgeregt wegen des neuen Albums. Vielen Dank euch allen. Wir hatten einen unglaublichen Abend mit euch.“

Dank an das Publikum

Später sprach Shinoda in der The Tonight Show über Benningtons Tod. Und darüber, wie es ist, ohne ihn mit Linkin Park aufzutreten. „Ich denke, das Wichtigste für uns ist, dass wir nie vorhatten, die Band wieder zusammenzubringen oder einen neuen Sänger zu suchen“, erklärte er. „Das war nie unsere Absicht oder unser Ziel.“