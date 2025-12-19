Big Thief Tour 2026: Alle Deutschland-Konzerte und Ticket-Infos

Mit der „Somersault Slide 360“-Tour spielen Big Thief 2026 einige der größten Headline-Shows ihrer Karriere. Der Tourplan führt sie unter anderem nach Norwegen, Schweden, Dänemark sowie Frankreich, Italien und die Niederlande. Einige der Shows in London, Manchester und Glasgow sind bereits ausverkauft. Auch in Deutschland macht die Band für vier Konzerte Halt – hier gibt es noch Tickets. ROLLING STONE präsentiert.

Von Brooklyn in die Charts

Gegründet wurde Big Thief 2014 in Brooklyn. Seitdem wurden Adrianne Lenker, Buck Meek und James Krivchenia zu einer der prägendsten Stimmen der US-amerikanischen Indie-Szene. Mit dem Album „U.F.O.F.“ (steht für „UFO-Friend“) über 4AD Records gelang ihnen 2019 international der Durchbruch. Dadurch schafften sie den Einzug in die offiziellen Albumcharts in Großbritannien sowie weiteren europäischen Ländern. Auch vier Grammy-Nominierungen können sich die Band auf ihre Fahne schreiben, darunter als „Bestes Alternative-Album“ 2020 für „U.F.O.F.“ Auch ihr darauf folgendes Album „Two Hands“ wurde ein Charterfolg.

Big Thief live 2026: Die Deutschland-Termine

13.04. Berlin, Columbiahalle

14.04. Köln, E-Werk

15.06. München, TonHalle

16.06. Hamburg, Grosse Freiheit 36

Big Thief kündigten ihre Tour via Instagram an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Veranstaltet werden die Konzerte von FKP Scorpio. Tickets gibt es neben FKP auch über Eventim und Berlin.de. Die Preise liegen bei 54,74 €.

Das neue Album „Double Infinity“

Ihr neuestes Album ist bereits das dritte der Band. „Double Infinity“ erschien am 5. September 2025. Die neun Songs entstanden in den Power Station Studios in New York. Lead-Sängerin Adrianne Lenker beschreibt den Inhalt von „Double Infinity“ so: „Es geht um das Leiden am Menschsein, aber auch um die Freude daran – um Momente, in denen Schmerz und Ekstase nebeneinander existieren.“

Soziales Engagement auf Tour

Für ihre Konzerttournee hat Big Thief eine Kooperation mit PLUS1 abgeschlossen. So werden 1,20 € pro Ticket an soziale Organisationen gehen. PLUS1 setzt sich für die Stärkung gemeinnütziger Initiativen ein, die mehr Finanzierungsmöglichkeiten für die Kulturszene sowie Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche einsetzen.