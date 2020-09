Die Ausgabe 10/2020 wird ein Sammlerstück sein – sie enthält eine exklusive Vinyl-Single mit „Sign ‚O‘ The Times“ und „Witness 4 The Prosecution (Version 1)“ von Prince.

Hier stellen wir die zwei verschiedenen Cover vor, die in den Handel bzw. an unsere Abonnenten sowie Direktbesteller gehen. Das exklusive Cover gibt es ausschließlich im Shop sowie für Abonnenten. Das andere erhalten Sie im Handel.

>>> Alle Bestellungen über unsere Shop-Seite erhalten dieses Heft:

ROLLING STONE 10/2020. Exklusives Cover für Abonnenten und im Shop:

ROLLING STONE 10/2020. Das Cover im Handel:

Mit der Oktober-Ausgabe erwartet Sie ein besonderes Sammlerstück – eine exklusive Vinyl-Single mit „Sign ‚O‘ The Times“ und „Witness 4 The Prosecution (Version 1)“ von Prince.

„Sign ‚O‘ The Times“ ist der Titelsong des hochgerühmten Doppelalbums von 1987, „Witness 4 The Prosecution“ ein Song aus den umfangreichen Sessions zu der Platte, bisher unveröffentlicht, und nun aus den Archiven geborgen.

Die PRINCE 7-inch Single ist exklusiv nur mit ROLLING STONE 10/2020 erhältlich.

Tracks:

A Side Sign ‚O‘ The Times

B Side Witness 4 The Prosecution (Version 1)

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE Ausgabe 10/2020 + exklusive PRINCE 7-inch Single.

Anmerkung: Hefte werden ab dem 24.09.2020 zusammen mit der Rechnung verschickt.

Lieferung ins EU-Ausland: zzgl. 2,90 € / Nicht-EU-Länder zzgl. 3,45 €

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an shop@rollingstone.de.

Dies ist eine Vorbestellung. Der Versand des Heftes und der Single ist erst ab dem 24. September 2020 möglich!

ZUSATZINFORMATION – ACHTUNG!

Wir akzeptieren lediglich Zahlung auf Rechnung, Bankeinzug und PayPal.

Eine Kreditkarten-Zahlung kann im Nachgang nach Erhalt der Rechnung per E-Mail mit dem Kunden-Service angestoßen werden.

Sollten während des Bestellprozesses Probleme auftreten, oder Sie benötigen Hilfe, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Kunden-Service: as-media@dpv.de

Es wird sich um Ihr Anliegen schnellstmöglich gekümmert und Kontakt mit Ihnen aufgenommen!

********

EXCLUSIVE COVER. NOT AVAILABLE IN STORES!

With the October issue you can expect a special collector’s item – an exclusive vinyl single with „Sign ‚O‘ The Times“ and „Witness 4 The Prosecution (Version 1)“ by Prince.

„Sign ‚O‘ The Times“ is the title song of the highly acclaimed 1987 double album, „Witness 4 The Prosecution“ a song from the extensive sessions for the record, previously unreleased, and now recovered from the archives.

The PRINCE 7-inch single is exclusively available only with ROLLING STONE 10/2020

Tracks:

A Side Sign ‚O‘ The Times

B Side Witness 4 The Prosecution (Version 1)

Included in delivery: ROLLING STONE issue 10/2020 + exclusive PRINCE 7-inch single.

Note: Starting from September 24th 2020 on, the issue will be sent together with the invoice.

Extra shipping charges for foreign countries: EU plus 2,90 € / Non-EU countries plus 3,45 €

For further questions please contact shop@rollingstone.de.

This is a pre-order. Deliveries start on September 24th 2020



SPECIAL NOTE – ATTENTION!

We do accept the following payment methods: PayPal as well as payments via invoice (email) after shipment of the issue with the vinyl. Credit-Card payments are only possible after the invoice has been received, by forwarding the credit card number and expiration date to our customer service.