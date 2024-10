Declan McKenna: Neue Songs und Konzerte in Deutschland 2025

Declan McKenna kehrt mit seinen beiden Singles „Champagne“ und „That’s Life“ am 25. Oktober zurück. Veröffentlicht werden diese über sein neues Independent-Label Miniature Ponies. Fans in Deutschland können sich außerdem auf Konzerte des englischen Sängers im Juli 2025 freuen, wenn er als Support-Act der Imagine Dragons auf ihrer „Loom World Tour“ nach Hamburg und Frankfurt kommt.

Zwei Lieder über Erfolg und das Leben

Mit seinem letzten Album „What Happened To The Beach?“ landete McKenna in den Top 3 der britischen Charts. Im Anschluss spielte er eine ausgedehnte Welt-Tournee. Als eine Art nachträglicher Kommentar ist „Champagne“ eine Auseinandersetzung mit den Höhen und Tiefen des Exzesses. „That’s Life“ betrachtet die scheinbar zyklische Natur des Lebens mit zynischem Blick.

Der 25-Jährige sagt selbst über die Songs: „‚Champagne‘ führte mich zu großartigen und erweiterten Ideen, die mehr in Theatralik und Performance verwurzelt sind. Der Text handelt von Größe und davon, was wirklich passiert, wenn jemand einen Maßstab für Erfolg erreicht hat. ‚That’s Life‘ fühlt sich für mich wie ein Zyklus an, der Song wiederholt sich auf eine Weise, die die Themen widerspiegelt. Langsam akzeptieren, dass sich jede Wendung im Leben grausam anfühlen kann.“

Declan McKenna live 2025 (als Support von Imagine Dragons)

16.07.2025 – Volksparkstadion, Hamburg

21.07.2025 – Deutsche Bank Park, Frankfurt

Auf Ticketmaster oder Eventim könnt ihr euch noch auf Wartelisten eintragen.