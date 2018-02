Bestseller „Das Parfum“ wird zur Serie – Netflix sichert sich Rechte

Am Montag (19. Februar) enthüllte Constantin Film auf der Berlinale sein neustes Projekt – die sechsteilige TV-Verfilmung von „Das Parfum“ von Patrick Süßkind. Unter dem Titel „Parfum“ soll der Bestseller noch einmal eine völlig andere ästhetische Stoßrichtung erhalten als die Umsetzung von Regisseur Tom Tykwer. Interessant: Die Handlung spielt in der heutigen Zeit und nicht wie in der Vorlage im Mittelalter.

Weiterlesen Neu auf Netflix: Das sind die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen Netflix fügt ständig neue Serien und Filme zur Mediathek hinzu. Wir zeigen Ihnen die besten und wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen. Regie führte Philipp Kadelbach („Hindenburg“, „Die Pilgerin“,„Unsere Mütter, unsere Väter“) – die Dreharbeiten fanden schon im Sommer 2017 statt. Wie „Bild“ berichtet, wird die von Oliver Berben produzierte Serie weltweit von Netflix vertrieben.

ZDFNeo zeigt „Parfum“

In Deutschland läuft „Parfum“ übrigens nicht im Hauptprogramm. Wie die Produzenten mitteilten, wird die Serie zunächst auf dem Spartenkanal ZDFNeo ausgestrahlt. Unbekannt ist indes, wer die Hauptrollen übernommen hat. Auf der Berlinale sollen sie noch verkündet werden.