Bette Midler wusste schon immer, dass Donald Trump ein „Witz“ ist – und andere hart erkämpfte Wahrheiten

Bevor sie eine gefeierte Schauspielerin, Komikerin und Sängerin war, lebte Bette Midler als junges Mädchen auf Hawaii und träumte von der Bühne. Mit 14 hatte sie eine kurzlebige Karriere im Laientheater – sie wurde engagiert und sofort wieder gefeuert, weil sie so maßlos „auf den Putz haute“, dass sie der Hauptdarstellerin die Show stahl. Die Lektion kam schnell: Man überstrahlt nicht den Star. Also beschloss Midler, selbst einer zu werden.

Heute ist Midler 80 Jahre alt, hat drei Grammys, zwei Tonys, drei Emmys und vier Golden Globes – und eine Karriere in der Unterhaltungsbranche, die so reich an Geschichten ist, dass sie sich schlicht nicht mehr an alles erinnern kann. Doch gegenüber ROLLING STONE betont sie, dass es auch jetzt noch eine direkte Linie gibt zwischen der Frau, die sie heute ist, und jenem Mädchen, das unbedingt ein Star werden wollte. „Ich habe mich in den Film verliebt. Ich liebe Technicolor mehr als das Leben selbst. Heute ist alles rosa. Fangen Sie bloß nicht damit an“, sagt sie. „Aber [Film], das war etwas aus einer anderen Welt. Es war, als wäre man gestorben und käme in den Himmel, nur wegen dieses Lichts. Es hat mich gepackt. Es hat mich in seinen Bann gezogen. Ich war bühnentrunken.“

Für die Last-Word-Kolumne von ROLLING STONE sprach Midler über die Auftritte, Vorsprechen und legendären Fehden, die sie vom Träumen zur Unterhaltungslegende gemacht haben.

Der erste Bühnenmoment

Wann haben Sie das erste Mal gedacht, dass Schauspielerei etwas für Sie sein könnte?

Das erste Mal, als ich eine Show sah, war ich ungefähr 14 Jahre alt. Ich half der Bibliothekarin meiner Schule beim Sortieren von Büchern. Sie hat uns nicht bezahlt, aber sie gab uns zwei Karten für eine Vorstellung. Es war [Rodgers und Hammersteins] „Carousel“. Der Vorhang ging hoch, das Licht ging an, und ich konnte einfach nicht glauben, was ich da sah. Das habe ich nie vergessen. Ich wollte da oben im Licht stehen.

Wann hatten Sie das Gefühl, damit Ihren Lebensunterhalt verdienen zu können?

Ich studierte Schauspiel, aber nur etwa ein Jahr lang. Ich bekam eine Rolle in [dem Film von 1966] „Hawaii“ mit Max von Sydow und Julie Andrews – sie holten mich zusammen mit ein paar anderen Einheimischen nach L.A. Und ich dachte: „Das kann ich hinkriegen.“ Ich verdiente mit diesem Film genug Geld, um nach New York zu ziehen. Ich fing an, bei Broadway-Vorsprechen aufzutauchen, und bekam eine Rolle in „Fiddler on the Roof“.

Anfang der Siebzigerjahre traten Sie in den Continental Baths auf, einem Gay-Bathhouse in New York. Wie kam es dazu?

Eines Tages bekam ich einen Anruf von meinem alten Schauspiellehrer. Er fragte mich, ob ich im Baths singen wolle. Und ich fragte: „Was ist das Baths?“ Bei „Fiddler“ verdiente ich 200 Dollar die Woche, hatte um eine Gehaltserhöhung von 25 Dollar gebeten – und die Antwort war: „Niemals.“ Er nannte mir, was [das Baths] zahlte, und ich ließ alles fallen. Ich stellte die Show im Gay-Bathhouse auf die Beine. Ich war mein ausgeflipptestes Ich. Als ich auf der Bühne vor all diesen Schwulen stand, warfen sie die Hände hoch und schrien. Das war herrlich. Wir kamen von 30 Leuten im Haus auf Hunderte. Weil es ein so ungewöhnlicher und damals so transgressiver Ort war, wurden wir ein riesiger Erfolg.

Barry Manilow und Aaron Russo

Ich hatte eine sehr kleine Band. Und dann ging der Kerl, der im Baths spielte, mit jemand anderem auf Tour. Ich war entsetzt, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Der Besitzer des Baths sagte: „Ich habe jemand anderen für Sie.“ Und es stellte sich heraus, dass es Barry Manilow war. Er wurde mein Bandleader. Er war brillant, kannte jeden Song, der je geschrieben wurde. Er verstand alle Witze, verstand alle ernsthaften Songs. Er verstand absolut alles, was ich versuchte zu tun – jede einzelne Note.

Wie haben Sie als junge Frau im Showgeschäft auf sich selbst aufgepasst?

Ich bekam einen sehr aggressiven Manager namens Aaron Russo. Er hielt mich für das Größte und drückte, drückte, drückte in meinem Namen. Ich hatte noch nie jemanden wie ihn getroffen, und ich war so dankbar. Wir waren ein Team. Ich war wirklich keine Schleimerin. Ich war eine Leserin. Also übernahm er das ganze Socializing – und er kannte seine Drogen, was ich selbst nicht konnte. Mein Körper war zu empfindlich dafür. Das lief alles sehr gut, bis es nicht mehr gut lief. Zwischen uns wurde es sehr hitzig, weil er 50 Prozent wollte. Ich bin zwar nicht die Klügste, aber auch nicht so dumm. Ich weiß, dass 50 Prozent die Hälfte bedeutet, und das fand ich nicht fair. Klar, er übernahm das Schleimen, aber ich schwitzte in High Heels. Also sagte ich: „Absolut nicht. Sie sind gefeuert.“

Wie hat die Gay Community Ihre späteren Alben beeinflusst, zum Beispiel „Bathhouse Betty“ von 1998?

Ich sage Ihnen etwas: [Schwule Menschen] gehören zu den unterhaltsamsten Menschen auf der ganzen Welt – abgesehen von den Australiern natürlich. Nachdem ich mit dem Laientheater angefangen hatte, zog der Chor danach immer aus, und sie nahmen mich mit, um sich diese Drag-Acts anzusehen. Das war durch und durch unschuldig und voller Freude. Ich hatte also nie Angst oder Scheu oder Abneigung gegenüber schwulen Menschen. Sie gehören zu meiner Familie.

AIDS und die Wut auf die Regierung

Wie war es dann, diese Community durch die AIDS-Epidemie verwüstet zu erleben?

Das war eines der schlimmsten Dinge, die mir je passiert sind. Ich muss 200 Menschen verloren haben, die ich kannte – viele enge Freunde, mit denen ich Drinks getrunken oder Witze geteilt hatte. Ich rede von jeder Art von Intimität, und sie sind einfach weg. Komischerweise gilt: Je älter ich werde, desto wütender werde ich – über die Grausamkeit davon, dass die Regierung nichts getan hat. Fünfhunderttausend Menschen waren tot, bevor sie irgendetwas unternahmen. Das ist ungeheuerlich.

Glauben Sie, dass diese Erfahrung der Grund ist, warum Sie jetzt so direkt die Regierung anprangern – einschließlich Präsident Trump?

Ich lebte in New York während Donald Trumps [Aufstieg], und alle in der Stadt sahen ihn genauso. Jeder kannte sein Spiel, und jeder hielt ihn für zum Schreien komisch und zweifelhaft. Alle hielten ihn schlicht für einen Witz. Die Eifersucht, die aus jeder Pore dieses Mannes strömt, ist unkontrollierbar. Zum Erwachsenwerden gehört, sich selbst unter Kontrolle zu haben. Und [Trump] hat das nie gelernt. Jetzt ernten wir das Grauen eines Menschen, der außer Kontrolle geraten ist. Warum fühle ich mich also verpflichtet? Weil ich weiß, was die Wahrheit ist. Wenn ich jemanden sehe, der nicht nur unwürdig, sondern inkompetent ist, macht mich das rasend.

Welche Rollen wünschen Sie sich, nicht abgelehnt zu haben?

Ich habe „Misery“ abgelehnt. Ich wollte nicht, dass es auf Film festgehalten ist, wie ich jemandem den Fuß abschlage, weil das Publikum den Schauspieler mit dem Ereignis identifiziert. Mein Mann sagt mir bis heute, ich sei eine verdammte Idiotin. Und ich habe „Sister Act“ abgelehnt, weil ich sagte: „Meine Fans wollen mich nicht in einem Schleier sehen.“ Und Whoopi [Goldberg] sagte: „Her mit dem verdammten Schleier.“

Schuhe, Häuser und Freundschaften

Was war Ihr erster großer Kauf mit Showbiz-Geld?

Es müssen Schuhe gewesen sein. Als ich ein Kind war, hatte ich ein Paar Saddle Shoes, die ich Jahr für Jahr trug, bis meine Füße zu groß dafür wurden – dann bekam ich ein neues Paar. Also sehnte ich mich nach High Heels. Ich fing an, Absatzschuhe und Vintage-Klamotten zu sammeln. Was einen wirklich großen Kauf betrifft: Ich glaube, es war mein Haus. Ich kaufte es 1980, und ich wohne immer noch dort.

Die Unterhaltungswelt war am Boden, als Diane Keaton letztes Jahr starb. An welche Erinnerungen vom Dreh von „The First Wives Club“ kehren Sie immer wieder zurück?

Ich liebte sie von ganzem Herzen. Gegen Ende, etwa ein Jahr vor ihrem Tod, gehörte ich zu einem Freundeskreis, der jeden Samstagabend zusammen aß und einen Film schaute. Ich habe sie aus so vielen Gründen bewundert – nicht nur, weil sie absolut und vollkommen einzigartig war, sondern weil sie eine großartige Sängerin war, die nie einen falschen Ton sang. Ihre Bandbreite war unglaublich weit. So gut ihr Ruf in der Unterhaltungswelt auch ist – ich glaube, ihr Ansehen als Künstlerin, als Fotografin, als Malerin wird mit den Jahren noch enorm wachsen. Sie konnte Schrulligkeit, Komödie oder Tragödie mit links spielen. Es war ein Vergnügen, es war eine Freude, es war eine der glücklichsten Zeiten in meinem Leben, an diesem [Film] mitzuwirken. Ich liebte sie.

Wer hat Sie inspiriert?

Weibliche Komiker! Phyllis Diller und Joan Rivers – sie sind nicht nur Inspirationen, sie haben mich aufgerichtet, wenn ich in einem Tief steckte. Ich liebe sie von ganzem Herzen und kann es kaum erwarten, ihnen in diesem großen Comedy-Club im Himmel zu begegnen.

Fairness und Klassenbewusstsein

Nach welchen Regeln leben Sie?

Fairness. Sei fair. Nicht nur faire Bezahlung für faire Arbeit, sondern auch: Stell dich nicht über andere. Und danach kommt Freundlichkeit. Mein Vater war ein verdammter Hausanstreicher. Meine Mutter blieb zu Hause. Ich trug selbstgenähte Klamotten, bis sie die Heilsarmee entdeckte. Das brennt sich in einen ein. Ich identifiziere mich mit der Arbeiterklasse, und das werde ich nicht ändern. Ich will, dass es eine Mittelklasse gibt. Ich will, dass Menschen aufblühen. Ich will, dass Menschen fair behandelt werden. Diese Arschlöcher behandeln sich selbst verdammt gut, aber alle anderen wie Dreck. Was ist das für eine Welt?