Neuer Rekord für Beyoncé: Erfolgreichste Grammy-Gewinnerin aller Zeiten

Beyoncé hat am Sonntagabend (05. Februar) einen neuen Grammy-Rekord aufgestellt: Bei der 65. Verleihung des US-Musikpreises holte sie sich mit ihrem Album „Renaissance“ in der Kategorie „Best Dance/Electronic Album ihren vierten Grammy des Abends und erreichte damit, was niemand vor ihr geschafft hat – sie wurde im Laufe ihrer Karriere 32 Mal mit dem Grammy bedacht.

Beyoncé: Mit vier weiteren Grammys stellt sie neuen Rekord auf

Bisheriger Rekordhalter war der bereits verstorbene, britisch-ungarische Dirigent Georg Solti, der 31 Grammys verliehen bekam. „Ich versuche, nicht zu emotional zu sein«, so Beyoncé gerührt. „Ich versuche, diese Nacht einfach anzunehmen.“

Ihre sieben Studioalben erreichten in den USA allesamt Platz eins. Queen Bey, wie sie auch genannt wird, konnte mit ihrem 2022 erschienenen Album „Renaissance“ ihren bisherigen Erfolg fortsetzen und so auch den neuen Grammy-Rekord erreichen. Neben dem besten Dance-Album gewann sie auch in der Kategorie „Beste Dance-Aufnahme“, „Beste traditionelle R&B-Performance“ und „Bester R&B-Song“. Womöglich hätte sie sich aber auch gewünscht, den Grammy für das beste Album gewinnen zu können – dieser blieb ihr bislang nämlich verwehrt. Stattdessen gewann in dieser Kategorie Harry Styles. „In einer Nacht wie dieser gibt es Kategorien wie ,best in music‘ eigentlich nicht. Ich glaube, niemand von uns sitzt im Studio und trifft Entscheidungen danach, was uns einen dieser Preise beschert.“

