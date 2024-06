Es ist kein einfacher Job Bianca Censori zu sein.

Die 29-jährige Australierin ist als Nachfolgerin von Kim Kardashian quasi auf Trash abonniert. Spätestens durch ihre dubiose Hochzeit mit Skandal-Nudel und Hitler-Verehrer Kanye West im Dezember 2022 heißt die neue Währung Aufmerksamkeit. Censori wird seitdem von der internationalen Paparazzi-Meute in hoher Frequenz dabei abgeschossen, wie sie in einem Hauch von Nichts durch den Alltag wandelt. Oftmals Hand in Hand mit dem Mann, der gerade ein neues, revolutionäres Porno-Imperium aufbauen will.

Während eines aktuellen Business-Trips in die italienische Stadt Prato in der Nähe von Florenz trägt Censori, die neuerdings einen Designer-Job in Wests Klamotten-Imperium übernommen hat, eine Art weißen Badeanzug, der an den Seiten und am Hintern viel Haut freilegt. Die UK-Presse spricht von einen „sehr knappen Ensemble, das viel Dekolletee freigibt“. Ein steiler Look jedenfalls für eine Geschäftsrunde mit Keksen und Zitronenwasser.

Im April 2024 wurde das Paar bei einem Abendessen in Los Angeles gesehen, bei dem Censori nur mit einem BH und einer durchsichtigen Strumpfhose bekleidet war. Das Boulevardblatt „Daily Mail“ wusste zu berichten, dass sie keine Unterwäsche unter dem durchschimmernden Stoff getragen hat. Ebenfalls im April wurde in Los Angeles eine Schlägerei aktenkundig, in die Kanye West nach einem angeblichen Übergriff eines Unbekannten auf Censori verwickelt war. Die LAPD ermittelt in einem Fall von Körperverletzung. Action, wie sie West (oder auch Ye) gefällt.

Kanye scheint Censoris Chic zu unterstützen oder gar zu inszenieren. Im Netz gibt es Dutzende von anderen Bildmotiven, wie aus seinem Style-Handbuch.

Bei den Eltern ist sie normal gekleidet

Die britische Klatschpresse notiert, dass Bianca jüngst ohne den Rapper unterwegs war – und zwar mit ihren Eltern bei einem gemeinsamen Dinner. Zu besagtem Anlass verzichtete Censori auf das für sie typische freizügige Outfit.

Laut „Daily Mail“ gefällt den Eltern der neue Look überhaupt nicht. Vater Leo Censori habe seine Tochter als Kanyes „billige nackte Trophäe“ bezeichnet. Auch Ex-Frau Kim Kardashian (43) soll kein überhaupt kein Fan von Censoris Kleidungsstil sein. Angeblich habe sie den Ex-Mann angewiesen, „dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf“.