Zendaya verneigt sich mit „Rock & Roll Hall of Fame“-Look vor Cher

Am Samstagabend (19. Oktober) fand die Zeremonie zur Aufnahme in die „Rock and Roll Hall of Fame“ 2025 in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio statt. Neben Stars wie Ozzy Osbourne, Mary J. Blige und A Tribe Called Quest durfte sich auch Cher über ihre Erfassung in der sogenannten „Hall of Fame“ freuen. Um ihre langjährige Karriere gebührend zu ehren, hielt zunächst Zendaya eine Rede auf die inzwischen 78-Jährige. Die US-Schauspielerin würdigte die Sängerin allerdings nicht nur mit Worten, sondern auch ganz subtil mit ihrem Style.

Zendaya lässt 2001er Cher-Look neu aufleben

Den Roten Teppich bei der „Rock & Roll Hall of Fame“-Feierei betrat Zendaya mit einem perlenbesetzten Gold-Kleid mit vielen Cut-Outs. Ihre Haare trug sie geglättet und sehr lang. Cher-Fans dürfte der Gesamtlook bekannt vorgekommen sein, denn dies war Zendayas Art einer Hommage an Cher.

Beim Outfit handelte es sich um ein Modestück aus der 2001er Herbstkollektion vom Designer Bob Mackie. Dieses zierte bereits Chers Körper und zählt bis heute zu einer der legendärsten Styles der Sängerin. Zendayas Stylist, Law Roach, erklärte, dass die Wahl bewusst getroffen worden war. Die „Euphoria“-Darstellerin schmückte den goldenen Hingucker namens „Foreign Intrigue“ außerdem mit ebenso goldenen Louboutin-Heels weiter aus.

Zendaya bei der „Rock & Roll Hall of Fame“-Zeremonie:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf seinem Instagram-Account teilte Bob Mackie Fotos von Zendaya und gab in der dazugehörigen Bildunterschrift ein paar Einblick in die Details des Outfits. Bei der Jacke, die die Mimin anfangs noch trug, handelte es sich um ein „Satin-Trenchcoat aus weißer Seide, mit dramatischem Kragen und Bündchen, bestickt in Gold- und Diamant-Signalhornperlen“. Darunter dann das „Halfterkleid mit Nackt-Illusion, komplett handbestickt mit Gold, Diamant und irisierenden Hornperlen und Aurora-Borialussteinen“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bob Mackie: Der Designer hinter vielen Cher-Looks

Mackie zeigt sich für viele ikonische Cher-Outfits verantwortlich. Erstmals durfte der Modemacher Cher 1967 für ein TV-Auftritt einkleiden und schrieb einige Jahre später mit Chers Look auf der Met Gala 1974 Modegeschichte. Die damals 28-jährige Musikikone trug damals ein transparentes Kleid, welches mit silbernen Glitzer-Elementen verziert und an Hand- und Fußgelenken mit weißen Federn versehen war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zwölf Jahre später sorgte ein bauchfreies, schwarzes Paillettenkleid mit Federkopfschmuck für Aufmerksamkeit. Auch hier steckte Bob Mackies kreativer Kopf dahinter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zendaya bedankt sich bei Cher

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bevor Cher die Auszeichnung entgegennahm, bedankte sich Zendaya noch bei ihr dafür, dass sie durch ihren Werdegang vielen Artists nach ihr den Weg geebnet hat: „Danke, Cher. Danke, dass du eine Fürsprecherin bist, dass du eine Verbündete bist. Dafür, dass du den Weg für viele Menschen aller Art geebnet hast, ihre Wahrheit zu leben und zu sagen. Und den Mut zu haben, so mutig und offenherzig zu sein wie du.“