Macht Kanye West seine Frau Bianca Censori zum Objekt?

Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori polarisieren immer wieder auch mit ihren unkonventionellen Outfits, mit denen sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Der Rapper präsentiert sich derzeit meist total vermummt mit Gesichtsmaske, seine Frau hingegen wirkt häufig so gut wie nackt. Die Schlagzeilen in Bezug auf sie pendeln eben deshalb oft zwischen Nackt-Skandalen oder auch Sexualisierung von Censori. Ihr öffentlicher Auftritt am 06. Februar ließ die Spekulationen rund um das Ehepaar erneut auflodern. Vor allem in den sozialen Medien werfen User:innen West vor, seine Partnerin zum Objekt zu machen.

Ein Regenmantel – und darunter nichts

Auf dem Weg ins Studio mit Playboi Carti wurde die beiden von Paparazzi abgelichtet. Der 46-Jährige trug eine schwarze Maske über dem Gesicht sowie einen beigen Poncho über den schwarzen Klamotten. Die Hände verhüllte er dabei mit schwarzen Lederhandschuhen. Seine 29-jährige Partnerin trug hingegen das Gegenteil von einer Verhüllung – nämlich einen durchsichtigen Regenmantel, mit schwarzen Stiefeln dazu. Darunter war Bianca Censori komplett nackt.

Auf X teilten Nutzer:innen die Bilder und schrieben dazu: „Warum respektiert ihr Mann sie nicht, warum respektiert sie sich selbst nicht?“ Von einer anderen Person hieß es: „Bianca Censori wird von ihrem Mann wie ein Stück Vieh behandelt … sehr traurig.“ Vor allem wird dem Rapper aber vorgeworfen, seine Frau als bizarres Accessoire zu nutzen. Diese Sichtweise wird damit erklärt, dass sie immer kaum bekleidet neben ihm gezeigt wird und er auch häufiger Fotos mit sehr viel Haut von ihr in den Socials (zumindest für einen kurzen Moment) teilt.

Hier zu den Bildern von Kanye West und Bianca Censori:

„Wieso wird eine 29-Jährige wie ein Kind behandelt?“

Unter den ganzen Kommentaren lässt sich aber auch Zuspruch für das Paar finden. So schrieb ein Fan: „Stell dir vor, du findest einen Partner, der genauso verrückt ist wie du.“ Und Bianca Censori wird auch von manchen verteidigt, indem gefragt wird, warum man eine 29-Jährige, die selbst für sich entscheiden kann, in dieser Art der Diskussion wie ein Kind behandelt werden würde.

Weder Kanye West noch Bianca Censori selbst haben sich bisher nicht zu den Objektivierungsvorwürfen geäußert.

Vorher bereits in der Modewelt tätig gewesen

Bianca Censori ist seit 2022 mit dem US-Rapper verheiratet. 2020 fing die Australierin als architektonische Designerin bei Yeezy an, der Modemarke ihres Ehemannes. Und so haben die beiden sich auch kennengelernt. Nach ihrem Architektur-Master, einer eigenen Schmucklinie und verschiedenen Jobs in der Branche, zog die Influencerin nach Los Angeles.

Durch ihren Job bei Yeezy darf (vor allem) ihr also schon bewusst gewesen sein, wie sie sich präsentiert. Und sie selbst postete auf ihrem mittlerweile deaktivierten Instagram-Account ausgefallene Looks und Bilder von sich. Natürlich alles keine Sicherheit, dass Kanye West sie als ihr Ehepartner nicht auf eine Art beeinflusst oder inspiriert, jedoch kommt dieses besondere Mode-Interesse ihrerseits auch nicht aus dem Nichts.