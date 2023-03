„Bienenschwarm“: Billie Eilish erstmals als Schauspielerin zu sehen

Billie Eilish im Konzertfilm "Happier Than Ever - Ein Liebesbrief an Los Angeles".

Billie Eilish gibt ihr Schauspieldebüt in der Amazon-Prime-Serie „Bienenschwarm“. Der Streaming-Anbieter hat am gestrigen Donnerstag (16. März) auf Twitter einen kurzen Teaser geteilt, in dem Billie Eilish mit der von Dominique Fishback gespielten Hauptdarstellerin interagiert.

„Wir waren wirklich daran interessiert, eine Geschichte über einen Anti-Helden zu kreieren“, erklärte Showrunnerin Janine Nabers gegenüber „Vanity Fair“. Sie und Donald Glover haben die siebenteilige Serie entwickelt. Dabei habe man sich auch von „Mad Men“ und „The Sopranos“ inspirieren lassen, die Storyline jedoch „durch die Augen einer Schwarzen, modernen Frau“ aktualisiert.

In der Serie begleiten wir die Protagonistin Dre, die als große Bewunderin einer an Beyoncé erinnernden Sängerin der „swarm“ (dt. Schwarm) genannten Fans angehört und dabei an Grenzen und eventuell darüber hinaus stößt. Durch das Mitwirken Billie Eilishs schaffe man so einen „Kommentar auf Meta-Ebene über Fandom und Follower“, wird Glover zitiert.

Nach einer Sprechrolle bei „The Simpsons“ gibt die 21-Jährige nun in der Nebenrolle ihr Schauspieldebüt. Daran interessiert war sie schon länger, was Castingdirektorin Carmen Cuba dazu veranlasste, die Musikerin vor die Kamera zu holen. Letztmals veröffentlichte sie 2022 mit „TV“ und „The 30th“ die beiden „Guitar Songs“.