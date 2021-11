Big Thief kündigen Doppel-Album für 2022 an

Der Output von Big Thief ist ungebrochen. Nach dem Doppelschlag von „U.F.O.F.“ und „Two Hands“ im Jahr 2019 und einem fantastischen Solowerk von Sängerin Adrianne Lenker („Songs And Instrumentals“, 2020) kommt nun ein Doppel-Album.

Die Band aus New York bringt 2022 ihre fünfte Studioplatte „Dragon New Warm Mountain I Believe In You“ heraus. Das Werk umfasst 20 Tracks und wurde an vier verschiedenen Orten aufgenommen: Upstate New York, Topanga Canyon, Rocky Mountains und Tucson in Arizona.

Pure Magie

Jeder Ort brachte andere Gefühle und Studio-Vibes für die Band hervor, was dazu beitrug, das Ziel zu erreichen, die vielen verschiedenen Aspekte von Adrianne [Lenkers] Songwriting und der Band auf einer einzigen Platte zu vereinen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Was uns als Band zusammenhält, ist pure Magie“, so Lenker in einem Statement. „Ich glaube, wir haben alle den selben Antrieb, nur hat keiner je von uns nachgedacht, was der eigentlich ist, weil wir es nicht benennen konnten, aber irgendwie streben wir alle nach dem gleichen Ziel, und wenn wir es erreichen… wissen wir alle, dass es das ist, aber keiner von uns wird bis heute, oder vielleicht auch nie, in der Lage sein, in Worte zu fassen, was uns dorthin geführt hat. Irgendetwas daran ist für mich magisch.“

„Time Escaping“, eines von inzwischen bereits fünf neuen Stücken, die Big Thief vor dem Release ihrer neuen LP bereits herausgebracht haben, bringt dieses magische Gefühl ganz wunderbar herüber.

„Dragon New Warm Mountain I Believe In You“ erscheint am 22. Februar. Sehen Sie hier das (nicht ganz so gewöhnliche) Cover-Artwork.