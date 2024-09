Tucker Zimmerman: Exklusives Konzert in Berlin

Es ist eine der berührendsten Platten des Jahres: „Dance Of Love“. Tucker Zimmerman, inzwischen 83 Jahre alt, hat sie gemeinsam mit Big Thief und iji aufgenommen. Das Album erscheint am 11. Oktober. Mit einem exklusiven Gig in Berlin am 14. November im Prachtwerk gibt es auch die Möglichkeit, die neuen Songs live zu erleben.

Der Opening-Track „Burial at Sea“ ist schon länger zu hören. Das Video dazu hat Adrianne Lenkers jüngerer Bruder Noah aufgenommen. Die Big-Thief-Sängerin ist ebenfalls auf dem Stück zu hören.

„Es war eine große Ehre, eine Platte mit einem der größten Songwriter aller Zeiten zu machen“, so die Band in einem Statement. „Wir glauben von ganzem Herzen an diese Musik, und wir hoffen, dass sie auch anderen Freude bereitet.“

Der in Kalifornien geborene und inzwischen in Belgien lebende Tucker Zimmerman veröffentlichte 1969 sein erstes Studioalbum, „Ten Songs by Tucker Zimmerman“. Es wurde produziert von Tony Visconti und gehörte zu den Lieblingsplatten von David Bowie. Obwohl er speziell in den 70er Jahren sehr aktiv war, verlegte er sein künstlerisches Handwerk in späteren Jahrzehnten eher auf Lyrik und Belletristik. Der Musik blieb Tucker Zimmerman dennoch treu, er produzierte Filmsoundtracks und Kompositionen für Orchester. Zuletzt erschien von dem Singer-Songwriter 2005 „Chautauqua“.

Tucker Zimmerman auf Tour 2024