Bill Cosby: Comedy-Tour in Planung?

Der Nachbau der Stadion-Bühne verstieß gegen die Wettbewerbs-Richtlinien, so das Team von „LEGO IDEAS.“

Erst vor wenigen Wochen versetzte eine Nachricht etliche Rammstein-Fans in Vorfreude, denn nachdem ein Anhänger die Stadion-Bühne zur Rammstein-Europa-Tour als Modell mit LEGO-Steinen nachbaute und bei dem Wettbewerb „LEGO IDEAS“ einreichte, hofften viele, dass das Set tatsächlich in Serie geht. Doch erklärte der Spielzeughersteller nun, dass das Rammstein-Set offiziell disqualifiziert sei. Die Begründung: Es sei nicht angegeben worden, dass die Original-Konstruktion einer Lizenz unterliege. Ein Nutzer namens „Airbricks“ hatte die LEGO-Version der Bühne mit insgesamt 1493 Steinen gebaut. Gegenüber „Morecore“ verriet er kürzlich, wie er auf die Idee kam: „Ich habe das Modell kreiert, um mich an die guten Zeiten…