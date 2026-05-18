Cate Blanchett: Vernichtendes Urteil über #MeToo-Erfolg

Cate Blanchett hat bei einem Interviewgespräch auf den Cannes Filmfestspielen am Sonntag über die #MeToo-Bewegung in Hollywood reflektiert – und festgestellt, dass sie nicht annähernd so lange Bestand hatte, wie viele gehofft hatten.

„Sie wurde sehr schnell abgewürgt, was ich bemerkenswert finde“, sagte Blanchett. „Es gibt viele Menschen mit einer Plattform, die mit relativer Sicherheit öffentlich sagen können: Das ist mir passiert. Und die sogenannte Durchschnittsfrau auf der Straße, der Durchschnittsmensch auf der Straße, sagt: Me too. Warum wird das zum Schweigen gebracht? Was es aufgedeckt hat, ist ein systemisches Muster des Missbrauchs – nicht nur in dieser Branche, sondern in allen Branchen. Wer ein Problem nicht benennt, kann es nicht lösen. Wer dieses Gespräch abbricht, kommt nicht weiter.“

Das Machtgefälle auf Filmsets bestehe nach wie vor, wenn sie dort arbeite, sagte sie. „Ich bin immer noch auf Filmsets und mache jeden Morgen meinen Kopfzähler, und es sind immer noch – also, da sind 10 Frauen und 75 Männer jeden Morgen“, so Blanchett. „Ich mag Männer, aber was dann passiert, ist, dass die Witze immer dieselben werden. Man muss sich innerlich ein bisschen wappnen, und ich bin das gewohnt – aber es wird für alle einfach langweilig, wenn man in einen homogenen Arbeitsplatz kommt. Ich glaube, das hat Auswirkungen auf die Arbeit.“

Hollywood als politische Bühne

In dem weitgefächerten Gespräch sprach Blanchett auch über die Bedeutung Hollywoods als Ort für politische Debatten – darunter der anhaltende Konflikt zwischen Israel und Palästina.

„Es ist ein trauriger Zustand, wenn Filmfestivals plötzlich die einzigen Orte sind, an denen man über Kriege, Konflikte und Völkermorde sprechen kann – als würden sie hier gelöst werden“, sagte Blanchett. „Es ist sehr wichtig, diese Dinge im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Ich wünschte nur, die Fragestunden in den Parlamenten dieser Welt wären weit ehrlicher und stärker auf Lösungen ausgerichtet, denn was auf der Welt passiert, ist erschreckend und macht wütend.“

Blanchett äußerte sich auch zu KI und erklärte, ihr zentrales Anliegen sei das der „Einwilligung“. „Die menschliche Einwilligung muss an erste Stelle gesetzt werden, damit Innovation und menschliches Handeln nebeneinander existieren können“, erläuterte sie. „KI ist inzwischen eine Realität, und sie ist ein mächtiges Werkzeug. Wie jedes mächtige Werkzeug muss es mit Respekt und Vorsicht eingesetzt werden.“

KI: Billig und eintönig

Sie fügte hinzu: „Ich finde den Gedanken der Gleichförmigkeit unglaublich fade und wenig inspirierend. Das ist ein interessantes Spielzeug, das in manchen Bereichen durchaus nützlich sein mag. Problematisch wird es, wenn es vielschichtiger wird – und man erkennt, was dahinter wirklich steckt: dass sie glauben, es sei billiger.“